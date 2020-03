Στην δωρεά εκατομμυρίων μασκών σε όλα τα νοσοκομεία που υποφέρουν από σοβαρές ελλείψεις, ενόψει της πανδημίας του κορονοϊού, προχωρά η Apple, ακολουθώντας τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πολλών κολοσσών της τεχνολογίας

Το νέο για τη δωρεά των μασκών μετέδωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Τwitter, ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, αναφέροντας ότι οι ομάδες της Apple εργάζονται ώστε να μπορέσουν να προμηθεύσουν με τα απαραίτητα τα νοσηλευτικά ιδρύματα που μάχονται με την καταπολέμηση του κορονοϊού. «Δωρίζουμε εκατομμύρια μάσκες για την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού σε Αμερική και Ευρώπη. Σε όλους τους ήρωες της πρώτης γραμμής, σας ευχαριστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.