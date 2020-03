Στηρίζει τους εργαζομένους του ο τεχνολογικός κολοσσός του Facebook στη «μάχη» για τον περιορισμό του Covid-19.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του «The Information» ο CEO της εταιρείας Μαρκ Ζουκερμεργκ μέσω εσωτερικού σημειωμάτος έκανε γνωστό πως θα προσφέρει ένα μπόνους ύψους 1.000 δολαρίων στους εργαζόμενους του Facebook. Ωστόσο ακόμα δεν είναι σαφές το πότε θα δοθούν τα μπόνους και εάν το Facebook θα δώσει και στους εξωτερικούς συνεργάτες που υποστηρίζουν το περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Facebook CEO Zuckerberg announced internally that all 45K employees are getting $1,000 in cash and will earn at least their full bonuses for their six-month review. It’s the boldest step yet by a large co. to offset the financial impact of coronavirus. https://t.co/HwBuW0IIj8