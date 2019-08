Στις αλλαγές που είχε ανακοινώσει νωρίτερα την άνοιξη προχωρά το Facebook και φέρνει σε δοκιμαστικό επίπεδο το μαύρο φόντο στο layout της εφαρμογής.

Η λειτουργία dark mode έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Ιανουάριο για το Messenger, όμως μόλις τώρα κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες για το «μαύρο» Facebook.

Το καινούριο layout που εξετάζει το Facebook για την εφαρμογή είναι αρκετά διαφορετικό από εκείνο που είχε συνηθίσει ο χρήστης και παρότι μπορεί να μην ενθουσιάσει τους πάντες, σίγουρα όμως θα βρει τους ακόλουθους του.

Όπως και με το dark mode του messenger, τις νέες φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η προγραμματίστρια Jane Manchun Wong στο blog της, η οποία εντόπισε την εν λόγω αλλαγή μελετώντας κώδικα της εφαρμογής. Όπως τονίζει, αυτό το μαύρο φόντο συνιστά ειδικό σχεδιασμό για τα κινητά και είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Προς το παρόν, μόνο συγκεκριμένα μέρη της εφαρμογής έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να υποστηρίζουν τη σκούρα λειτουργία. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε ακριβώς θα είναι ολοκληρωμένο το σκούρο layout, καθώς ο χρόνος δοκιμών σε τέτοιες περιπτώσεις ποικίλει, ωστόσο οι πρώτες εικόνες είναι εντυπωσιακές:

Facebook is working on Dark Mode for mobile



