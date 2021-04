Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, Winds of change: how Enel and Iberdrola powered up for the energy transition | Reuters, η ENEL βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως που διέβλεψαν πρώτες τη στροφή του ενεργειακού τομέα σε καθαρές μορφές ενέργειας. Οι επενδύσεις της σε αποδοτικότερες και φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια, της επέτρεψαν να κατακτήσει ηγετική θέση στη μεταστροφή της αγοράς προς την «πράσινη» και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του ομίλου ENEL. κ. Franceso Starace, ανέφερε ότι το σημείο καμπής για την καθιέρωση της ENEL ως μία πρωτοπόρα βιώσιμη ανεξάρτητη επιχείρηση πράσινης ενέργειας ήταν η δημιουργία της Enel Green Power (EGP) το 2008, αμέσως μετά την εξαγορά της Endesa στην Ισπανία έναντι 39 δισ. ευρώ, μια συμφωνία που ενίσχυσε την πρόσβασή της εταιρείας στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής.

Άλλωστε, η μετατροπή των κορυφαίων εταιρειών ενέργειας σε παγκόσμιες «πράσινες» μονάδες παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας βοήθησε σημαντικά στην αύξηση των κερδών και των τιμών των μετοχών τους, παράγοντας μετρητά και μερίσματα, παρά την παγκόσμια πανδημία. Συγκεκριμένα, τα τελευταία δύο χρόνια οι μετοχές τους αυξήθηκαν σημαντικά καθώς οι επενδυτές μετατοπίστηκαν από την επιλογή του πετρελαίου σε επιχειρήσεις που ένιωσαν ότι είχαν το οικονομικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες για να οδηγήσουν την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση.

Ακόμη, σύμφωνα και με την ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία Consultancy Rystad Energy, οι πετρελαϊκοί γίγαντες έχουν πράγματι πολύ δρόμο να καλύψουν, για να φτάσουν τις εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ENEL αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στον χώρο αυτό μέχρι το 2035.