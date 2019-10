Όλο και περισσότερες γίνονται οι καταγγελίες και τα παράπονα εκατοντάδων καταναλωτών που αγοράζουν τρόφιμα μέσω της πλατφόρμας της Amazon, καθώς λαμβάνουν ληγμένα και χαλασμένα τρόφιμα.

Η «αγορά» της Amazon γίνεται όλο και μεγαλύτερη, με εκατομμύρια πωλητών προϊόντων – ειδικά μετά την εξαγορά της Whole Foods, πριν από περίπου 2 χρόνια.

Το πρόβλημα όμως είναι πως η «Amazon Marketplace» «πάσχει» από μία σειρά προβληματικών προϊόντων, με πολλές αντιγραφές, μη ασφαλή προϊόντα, ενώ το τμήμα προϊόντων σούπερ μάρκετ έχει τα περισσότερα παράπονα καταναλωτών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το CNBC, οι καταναλωτές καταγγέλουν πως δεν λαμβάνουν ικανοποιητικές απαντήσεις από την Amazon, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καν η δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντων ή επιστροφής χρημάτων.



Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, τρίτα μέλη αγοράζουν μεγάλες ποσότητες προϊόντων από εταιρείες και σούπερ μάρκετς που βάζουν «λουκέτο» ή σταματούν την κυκλοφορία ενός προϊόντος και το μεταπωλούν μέσα από την Amazon, χωρίς να υπάρξει έλεγχος από τις εταιρείες παραγωγής των εκάστοτε προϊόντων.

So let me get this straight @amazon you deliver expired food but don’t issue a refund? These brownies literally expired last year. 😳 #cantbeserious pic.twitter.com/DhlOC64Bsy