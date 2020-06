Ένα πολύ ιδιαίτερο, τολμηρό, συναρπαστικό και μοναδικό στην κατηγορία των συμπαγών SUV μοντέλο, το νέο T-Roc Cabriolet, έφτασε στη χώρα μας την πιο κατάλληλη στιγμή.

Με την πλήρως αναδιπλούμενη οροφή του και χωρίς την ύπαρξη κεντρικής αψίδας, το μοντέλο εξασφαλίζει μια μοναδική αίσθηση επαφής με το περιβάλλον και τη σπάνια εμπειρία της απρόσκοπτης ορατότητας προς κάθε κατεύθυνση.

T-Roc αλλά πολύ διαφορετικό

Η νέα έκδοση του T-Roc ξεχωρίζει άμεσα από το 2-θυρο αμάξωμα και τη μαλακή οροφή που ανοίγει και κλείνει πλήρως αυτόματα με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό σε εννέα και έντεκα δευτερόλεπτα αντίστοιχα, σε ταχύτητα μέχρι 30 χλμ./ώρα. Στον προαιρετικό εξοπλισμό διατίθεται και ειδικά μελετημένο αλεξινέμιο.

Το T-Roc Cabriolet είναι τετραθέσιο, με μήκος μήκος 4,268 μ., μεταξόνιο 2,63 μ. και πλάτος 1,811 μ. O χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 284 λίτρων. Για λόγους προστασίας των επιβατών, σε περίπτωση πιθανότητας ανατροπής ενεργοποιείται ένα ειδικό σύστημα προστασίας: μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, δύο χοντρά πλαίσια εκτείνονται πίσω από τα πίσω προσκέφαλα.

Δύο κινητήρες βενζίνης

Στα μηχανικά μέρη οι επιλογές είναι δύο: Ο 1.0 TSI τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης με ισχύ 115 ίππων και ροπή 200 Nm και ο τετρακύλινδρος 1.5 TSI με ισχύ 150 ίππων και ροπή 250 Nm. Ο πρώτος προσφέρεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, ενώ ο μεγαλύτερος TSI συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG 7 σχέσεων.

Αντίθετα με τους κινητήρες, το επίπεδο εξοπλισμού είναι ένα αλλά πληρέστατο. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στάνταρ προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης όπως Front Assist, City Emergency Braking, Pedestrian monitoring, Adaptive Cruise Control & Speed Limite, Lane Assist, Park Pilot και Fatique detection.

Σε επίπεδο άνεσης διατίθεται αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic δύο ζωνών, αυτόματη λειτουργία φώτων και υαλοκαθαριστήρων, σύστημα πολυμέσων Composition με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών, Bluetooth, We Connect App και We Connect με We Connect Plus υπηρεσίες. Τέλος οι τροχοί είναι ελαφρού κράματος και διαμέτρου 17 ιντσών.

Η έκδοση με τον κινητήρα 1.0 TSI 115 ίππων κοστίζει 28.310 ευρώ, ενώ με τον 1.5 TSI ACT 150 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο DSG 7-σχέσεων η τιμή ανέρχεται στα 33.600 ευρώ.