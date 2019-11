Μπορεί η παρουσίαση του Cybertruck της Tesla να μην πήγε και τόσο καλά αφού τα... άθραυστα παράθυρα ράγισαν στην επίδειξη, ωστόσο ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως χιλιάδες έσπευσαν να το παραγγείλουν.

Ο επικεφαλής της Tesla, με ανάρτησή του στο Twitter, αποκάλυψε πως υπάρχουν μέχρι στιγμής 146.000 παραγγελίες για το νέο ηλεκτρικό όχημα της Tesla, με το 42% των ενδιαφερομένων να επιλέγουν το μοντέλο διπλού κινητήρα, 41% εκείνο του τριπλού κινητήρα και 17% εκείνο του μονού κινητήρα. Ο Έλον Μασκ πρόσθεσε μάλιστα σε επόμενη ανάρτηση ότι οι παραπάνω παραγγελίες έγιναν χωρίς τη βοήθεια διαφήμισης ή άλλων προωθητικών ενεργειών.

Σύμφωνα με τον Guardian, για την παραγγελία του οχήματος χρειάζονται 100 δολάρια, ποσό το οποίο η Tesla επιστρέφει σε περίπτωση ακύρωσης.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor