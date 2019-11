Με ένα δυσάρεστο απρόοπτο πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη του φουτουριστικού φορτηγού της Tesla, Cybertruck, όταν έσπασαν τα θωρακισμένα παράθυρα του οχήματος.

Σύμφωνα με το Business Insider, οι δηλώσεις του Έλον Μασκ πως τα παράθυρα είναι τεθωρακισμένα και άθραυστα κατέληξαν σε... φιάσκο, όταν αποφάσισε να το τεστάρει πάνω στη σκηνή και έσπασαν τα τζάμια!

🇺🇸 — FIRST LOOK! The brand new Tesla CyberTruck just revealed moments ago by Tesla CEO Elon Musk. pic.twitter.com/RZhuXxuhj1

Ο Έλον Μασκ παρουσίασε το φορτηγό των 39.900 δολαρίων την Πέμπτη, στο Λος Άντζελες και «ανέβασε» στη σκηνή τον κορυφαίο σχεδιαστή της Tesla, Franz von Holzhausen, για μία live δοκιμή.

Ο σχεδιαστής πέταξε δύο μεταλλικές μπάλες απευθείας στα παράθυρα και το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τον Έλον Μασκ που είδε τα τεθωρακισμένα τζάμια να σπάνε.

Μάλιστα όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε, μετά την πρώτη προσπάθεια ο Έλον Μασκ αναφώνησε πως «ίσως ήταν υπερβολικά δυνατή η μπαλιά» και πρόσθεσε «τουλάχιστον δεν πέρασε στην άλλη μεριά, οπότε αυτό είναι θετικό».

🇺🇸 — OOPS! — Then this happens during the Tesla CyperTruck Unveiling. Window cracks, seemingly not as planned. pic.twitter.com/hoDGcCMy83