Τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο δίκτυο Tribe Global ανακοίνωσε χθες η Ira Media, με την ελληνική εταιρεία να γίνεται το 40ο μέλος ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου δικτύου agencies με παρουσία σε 54 πόλεις ανά την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότιο Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική.

Συνδυάζοντας τη κλίμακα ενός διεθνούς δικτύου με τη τοπική τεχνογνωσία, η Tribe Global παρέχει στα διαφημιζόμενα brands το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας, με ειδική έμφαση σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις στο media planning & buying και στο digital marketing.

Παράλληλα, έχει βελτιστοποιήσει το μοντέλο "best practices benchmark" όπου αντλούνται οι βέλτιστες πρακτικές σε όλο το δίκτυο για να προσφέρονται state of the art λύσεις στους διαφημιζόμενους πελάτες.

"Η συμμετοχή μας στον τομέα media του δίκτυου της Tribe global εμπλουτίζει περαιτέρω τη τεχνογνωσία μας τόσο σε επίπεδο best practices όσο και σε αυτό των στοχευμένων καινοτομιών σε διαδικασίες, συστήματα και talent management. Ταυτόχρονα, αποτελεί κομβικό βήμα στις διεθνείς μας δραστηριότητας καθώς συνιστά πλατφόρμα ανάπτυξης των ΑΙ υπηρεσιών μας, όπως η Leadmark, στο ευρύτερο δίκτυο" δήλωσε ο Χάρης Λαούδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ira Media.