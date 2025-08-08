ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 0,94% η UBS Group

Η UBS Group AG με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη στην αγορά 310.000 μετοχών της, συνολικής αξίας 2.135.900 ευρώ, μέσω της θυγατρικής του UBS AG.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η UBS Group κατέχει το 0,94% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, η Qube Research & Technologies Limited με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 07.08.2025 ενημέρωσε ότι μέσω equity swap στις 06.08.2025 κατέχει το 0,56% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.