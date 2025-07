Globalsat: Αύξηση 35,5% στα EBITDA το 2024 - Στα 148,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική καθώς και η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμόρφωσαν τη θετική πορεία του για το 2024.

Συνεχίστηκε το 2024 η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Globalsat που δραστηριοποιείται στους τομείς της τεχνολογίας και της πράσινης ενέργειας με τα βασικά οικονομικά της μεγέθη και επιδόσεις για το 2024, να αποτυπώνουν την επιτυχία της στρατηγικής της των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική καθώς και η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμόρφωσαν τη θετική πορεία του για το 2024, με τον κύκλο εργασιών του να ανέρχεται στα 148,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 25,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπρόσθετα, το EBITDA του Όμιλου ενισχύθηκε κατά 35,5%, αγγίζοντας τα 8,27 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής στρατηγικής της Globalsat ενώ η καθαρή θέση των μετόχων έφθασε τα 10,26 εκατ. ευρώ από 9,55 εκατ. ευρώ τo 2024.

Για το 2025 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων κατά 15%, καθώς και συνέχιση των υψηλών οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου, αποτέλεσμα της στρατηγικής που ακολουθεί και η οποία επικεντρώνεται σε 4 βασικούς άξονες:

- Τις νέες στρατηγικές συνεργασίες με τα καλύτερα brands της παγκόσμιας τεχνολογικής αγοράς, με στόχο την επέκταση της προϊοντικής γκάμας.

- Την περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας Private Label, με στόχο την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για τους συνεργάτες και πελάτες του.

- Την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αναλαμβάνοντας την πλήρη διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών, προωθώντας λύσεις Device-as-a-Service (DaaS) και παρέχοντας υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής.

- Τη σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της βιωσιμότητας, προσφέροντας πράσινες τεχνολογίες και ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο.

Νέα εταιρική ταυτότητα και τεχνολογικός μετασχηματισμός

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 και συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην αγορά, ο Όμιλος Globalsat προχώρησε στη δημιουργία μιας νέας εταιρικής ταυτότητας, η οποία με τη σειρά της αποτυπώνει τη συνολική στρατηγική αναδιάρθρωση του Ομίλου, καθώς και το όραμα για τη συνέχεια. Το νέο λογότυπο αποτυπώνει τη στρατηγική αλλαγή και σχεδιάστηκε με στόχο να αποπνέει σαφήνεια, συνέχεια και εξέλιξη. Τα τρία κυκλικά στοιχεία σε συνεχή ροή συμβολίζουν τους τρεις βασικούς άξονες του νέου μοντέλου του Ομίλου: Τεχνολογία, Outsourcing, Βιωσιμότητα. Τρεις διακριτές αλλά διασυνδεδεμένες δραστηριότητες που ενώνονται σε ένα ενιαίο οικοσύστημα αξίας. Τέλος το νέο tagline «Where Technology Meets Sustainability δηλώνει την σαφή πλέον κατεύθυνση του Ομίλου.

Παράλληλα, συνεχίζει τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και data-driven λειτουργίες, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας συνεργατών και πελατών του, καθώς και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τεκμηριωμένο και ευέλικτο τρόπο. Επιπρόσθετα ο Όμιλος στοχεύει στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και την επεξεργασία σύνθετων δεδομένων, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Συνεχείς διακρίσεις και αναγνώριση της πορείας

Η σταθερά ανοδική πορεία της Globalsat και η προσήλωσή της στη βιώσιμη και καινοτόμο επιχειρηματικότητα έλαβαν την αναγνώριση από την αγορά, με την εταιρεία να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «Leaders of the Greek Economy» της Ναυτεμπορικής, να διακρίνεται από την ICAP CRIF ως μία από τις «Business Leaders in Greece» για την εξαιρετική της κερδοφορία ενώ τιμήθηκε ως ένα από τα «Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας», στη σχετική ετήσια λίστα.