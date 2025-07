ΔΑΑ: Σήμερα η πρώτη κατασκευαστική «κόντρα» για το mega project επέκτασης 1 δισ. ευρώ

Προσφορές σήμερα για τον Early Contractor Involvement του διαγωνισμού επέκτασης του κεντρικού κτηρίου αεροσταθμού αλλά και του κτιρίου δορυφορικού σταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Ποιοι όμιλοι φέρονται να συμμετέχουν. Το μοντέλο ECI, η επόμενη φάση από αρχές 2026. Ετοιμάζονται ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ-ΜΕΤΚΑ, AKTOR.

Για την πρώτη φάση (phase 1) του διαγωνισμού επέκτασης του κεντρικού κτηρίου τερματικού σταθμού αλλά και του κτιρίου δορυφορικού αεροσταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (ΔΑΑ), κατά σχεδόν 150.000 τ.μ., ετοιμάζονται οι ισχυροί κατασκευαστικοί όμιλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ και AKTOR, ένα project που εκτιμάται σε άνω του 1 δις ευρώ. Η πρώτη «κόντρα» έχει προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα 21 Ιουλίου, με την προθεσμία υποβολής προσφορών να λήγει αργά το μεσημέρι (16:00). Επί της ουσίας, πρόκειται για το κυρίως «φιλέτο», ήτοι το βασικό κομμάτι του έργου επέκτασης του ΔΑΑ που πλέον «σπάει τα κοντέρ» πηγαίνοντας από ρεκόρ σε ρεκόρ, με τη διοίκηση του να έχει φέρει νωρίτερα τον σχεδιασμό ανάπτυξης ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και ροές. Προφανώς, τα μεγάλα σχήματα του τομέα υποδομών επιθυμούν να κερδίσουν ένα τεράστιο ιδιωτικό συμβόλαιο.

Το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το γνωστό μας και από άλλα ιδιωτικά κτηριακά έργα (π.χ. της Lamda Development στο Ελληνικό με τον Πύργο Κατοικιών, το The Ellinikon Mall, τον Mixed Use Tower), δηλαδή του Early Contractor Involvement (ECI). Εξελίξεις για την επόμενη φάση, την αμιγώς κατασκευαστική (Design and Build Contract), αναμένονται από τον Ιανουάριο του 2026. Δηλαδή, ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας πραγματοποιεί διαγωνισμό δύο φάσεων για την επέκταση των χώρων όπου η πρώτη φάση αφορά τις υπηρεσίες ECI και στη συνέχεια η δεύτερη, κυρίως φάση της κατασκευής.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει τον τίτλο «Early Contractor’s Involvement - (ECI) Services for the Design and Build Works for the 40 MAP Expansion of the Main Terminal Building and the Satellite Terminal Building». Να σημειωθεί ότι το ακριβές κόστος της επένδυσης θα προκύψει από την ζύμωση με τον ανάδοχο ECI.

Όπως προ ημερών ανέφερε το insider.gr, στελέχη του ομίλου ΑΒΑΞ, στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, ανέφεραν ότι αναμένονται σύντομα εξελίξεις για το mega project, επιβεβαιώνοντας όσα κυκλοφορούσαν στην αγορά περί «συμμαχίας» της ΑΒΑΞ με τον όμιλο ΜΕΤΚΑ για κοινή κάθοδο στον διαγωνισμό. Επίσης, άλλες πληροφορίες έκαναν λόγο για συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Redex (όμιλος Κοπελούζου), που κέρδισαν το άλλο συμβόλαιο (κοντά 200 εκατ.) για την κατασκευή του νέου parking, για παρουσία της AKTOR στον διαγωνισμό (δίχως να είχε γίνει γνωστό μέχρι προ ημερών με ποιον θα συνεργαζόταν), ενώ μένει να φανεί αν δώσουν το παρών και άλλοι όμιλοι από το εξωτερικό ή και άλλες εγχώριες εταιρείες, σε συνεργασίες μεταξύ τους ή με τους ισχυρούς.

Το project

Βασικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου που στοχεύει το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί το 2032 περί τα 40 εκατ. επιβάτες, είναι η περαιτέρω επέκταση του κτιρίου του κύριου αεροσταθμού (MTB) και του κτιρίου δορυφορικού αεροσταθμού (STB), με συνολική αύξηση των χώρων κατά περίπου 148.000 τ.μ. (+68%) για την παροχή πρόσθετων εγκαταστάσεων διαχείρισης επιβατών, πρόσθετων αιθουσών επιβίβασης, νέες πύλες, καταστήματα κ.ο.κ. με στόχο την κάλυψη της προβλεπόμενης ζήτησης. Το έργο στοχεύει σε περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold.

Μια και ο λόγος παραπάνω για το πολυώροφο parking, να σημειωθεί ότι παραδόθηκε και ο χώρος για την κατασκευή του στον εργολάβο. Για την κατασκευή του οποίου ήδη, προ ημερών, από τις 10 Ιουλίου, έχει κλείσει ο χώρος στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term 1). Το νέο κτίριο θα ανεγερθεί στο συγκεκριμένο χώρο και γι' αυτό κρίθηκαν αναγκαίες οι αλλαγές στη διάταξη και λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, με τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας να μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο πάρκινγκ Μακράς Διάρκειας (Long Term). Το νέο κτίριο χωρητικότητας 3.365 οχημάτων και συνολικής επιφάνειας 98.600 τ.μ. στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Σε σχέση με τις επεκτάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων του κύριου και του δορυφορικού τερματικού σταθμού, όπως προβλέπεται το «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, χωρίς αλλαγές, στη φάση της κατασκευής. Στα αρχιτεκτονικά στοιχεία που ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τις επεκτάσεις είναι η πρόβλεψη για έναν διαμορφωμένο μεσογειακό κήπο εμπνευσμένο από την Αθήνα σε έναν κυκλικό, κλιμακωτό χώρο ύψους 24,5 μέτρων, ενώ ο δορυφορικός τερματικός σταθμός θα συνδέεται με τον κεντρικό τερματικό σταθμό μέσω μιας σήραγγας και θα στεγάζει τον έλεγχο διαβατηρίων και ένα αίθριο. Το masterplan στοχεύει να ενσωματώσει επιπλέον φως της ημέρας σε εσωτερικούς χώρους.

Το μοντέλο του διαγωνισμού

Το μοντέλο ECI προβλέπει την εμπλοκή του κατασκευαστή στο έργο από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού. Αυτό επιτρέπει στον κατασκευαστή να συνεισφέρει με την τεχνογνωσία του, να βελτιώσει τον σχεδιασμό, να εκτιμήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον προϋπολογισμό και να επιταχύνει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Στη Φάση 1, ο ΔΑΑ σκοπεύει να αναθέσει τη Σύμβαση ECI σε έναν ή περισσότερους (αλλά όχι περισσότερους από τρεις) φορείς ή κοινοπραξίες. Η υπογραφή της Σύμβασης ECI σημαίνει την ολοκλήρωση της Φάσης 1 και την έναρξη της Φάσης 2, στην οποία ο ΔΑΑ σκοπεύει να συνεργαστεί με τους Αναδόχους ECI προκειμένου να αναθέσει σε έναν τη σύμβαση.

Η Σύμβαση Σχεδιασμού και Κατασκευής θα απαιτήσει, παράλληλα με τις Εργασίες Κατασκευής, από τον Εργολάβο Σχεδιασμού και Κατασκευής να αναλάβει τον Λεπτομερή Σχεδιασμό, τον προσωρινό σχεδιασμό εργασιών και την προετοιμασία των σχεδίων. Εάν η Σύμβαση Σχεδιασμού και Κατασκευής εκτελεστεί με επιτυχία, η ευθύνη σχεδιασμού θα μεταβιβαστεί στον Εργολάβο Σχεδιασμού και Κατασκευής, ο οποίος, από εκείνο το σημείο και μετά, θα αναπτύξει τον Λεπτομερή Σχεδιασμό και θα εκτελέσει τις Εργασίες Κατασκευής.