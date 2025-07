Hyperloq και The Fixers εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με δύο pop-up events

Η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για έξυπνες λύσεις εντοπισμού.

Με ένα δυναμικό pop- up event στο κατάστημα των The Fixers στο The Mall Athens, η Hyperloq έκανε το Σάββατο 5 Ιουλίου αισθητή την παρουσία της στο κοινό, παρουσιάζοντας τις έξυπνες λύσεις GPS εντοπισμού που προσφέρει. Επισκέπτες και πελάτες του καταστήματος είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα Hyperloq, να δουν πώς λειτουργούν στην πράξη και να συζητήσουν με την ομάδα της εταιρείας για τις δυνατότητές τους.

Η εκδήλωση αυτή σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας ανάμεσα στην Hyperloq και την αλυσίδα καταστημάτων The Fixers, μέσα από την οποία τα προϊόντα της γίνονται πλέον διαθέσιμα σε φυσικά καταστήματα The Fixers σε όλη την Ελλάδα.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη των καταναλωτών για έξυπνες λύσεις εντοπισμού - είτε πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα, κατοικίδια ή οχήματα.

Για να γιορτάσουν αυτή τη νέα αρχή, οι δύο πλευρές ετοιμάζουν νέο event, αυτή τη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Την Παρασκευή 11 Ιουλίου, μετά τις 17:30, η ομάδα της Hyperloq θα βρίσκεται στο κατάστημα The Fixers στο Σύνταγμα (Σταδίου 10 ), προσκαλώντας το κοινό σε μία ανοιχτή παρουσίαση των προϊόντων της.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα Hyperloq trackers, να δουν ζωντανές εφαρμογές και να συνομιλήσουν με την ομάδα πίσω από την τεχνολογία. Όσοι δώσουν το «παρών», ίσως βρεθούν και μπροστά σε μία μικρή έκπληξη που έχει ετοιμαστεί αποκλειστικά για την περίσταση.