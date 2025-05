Lamda Development: Στα 17,4 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA - Νέα ρεκόρ κερδοφορίας σε εμπορικά και μαρίνες

Νέο ιστορικό ρεκόρ τόσο στα retail EBITDA (4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία) όσο και στις Μαρίνες κατέγραψε η Lamda Development το πρώτο τρίμηνο του 2025, με τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου να ανέρχονται στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Τόσο τα Εμπορικά Κέντρα όσο και οι Μαρίνες μας, εξακολουθούν να καταγράφουν εντυπωσιακά αποτελέσματα με νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Οι πωλήσεις των οικιστικών έργων στο The Ellinikon συνεχίζουν την δυναμική τους πορεία καθώς από τις κατοικίες στην γειτονιά Little Athens που μέχρι σήμερα έχουμε διαθέσει στην αγορά, έχει ήδη πωληθεί το 84% ενώ οι εργασίες οικιστικών αναπτύξεων στην νέα αυτή γειτονιά, υλοποιούνται ταχύτερα από τους αρχικούς στόχους, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην κατασκευαστική αγορά».

Πιο αναλυτικά, τα 4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία σημείωσαν, για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό Retail EBITDA στα 22,7 εκατ. ευρώ στο Α’ Τρίμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων (αύξηση 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), παρά την καταβολή φόρων ακίνητης περιουσίας νωρίτερα σε σχέση με το 2024 (η σχετική πληρωμή έγινε στο Β’ Τρίμηνο 2024). Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων καταστημάτων στα 175 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 77% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη της αγοράς όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπορικών σημάτων για αυτές τις νέες αναπτύξεις. Το Φεβρουάριο 2025, υπεγράφη τραπεζικό δάνειο ποσού 185 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ποσού 39 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ) για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της λειτουργίας της Riviera Galleria. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες σκυροδέτησης σε όλα τα κτίρια του συγκροτήματος Riviera Galleria, ενώ στο The Ellinikon Mall έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές με την υπόλοιπη εργολαβία να βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου Lamda Malls την 31/03/2025 ξεπέρασε τα 1,5 δισ. ευρώ, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία στα 1,2 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής: Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι και την 15.05.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές σήμερα ανέρχονται πλέον σε 472 διαμερίσματα ή 84%. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Α’ Τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ, αυξημένα 116% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι τη σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 15.05.2025 ξεπέρασαν τα 1,18 δισ. ευρώ, με τις εισπράξεις το Α’ Τρίμηνο 2025 να ανέρχονται σε 67 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 290 εκατ. ευρώ την 31.03.2025 (έναντι 292 εκατ. ευρώ την 31.12.2024), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ικανοποιητική είναι η πρόοδος των εργασιών στα έργα υποδομών, παρά τις δυσκολίες στην κατασκευαστική αγορά, ενώ σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens και ταχύτερα του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποιούνται τα έργα που έχει αναλάβει η κατασκευαστική μονάδα της Eταιρείας (Construction Business Unit). Ομοίως, τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria και του Sports Complex, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα να αναμένεται να παραδοθούν στους αθλητές εντός του Β' Τριμήνου 2025. Κατά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €81εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2025 να διαμορφώνεται πλέον στα 644 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι στα συνολικά έσοδα του Α’ Τριμήνου 2024 είχαν αναγνωριστεί έσοδα πωλήσεων ακινήτων συνολικού ποσού 56 εκατ. ευρώ (πωλήσεις οικοπέδων Cove Villas και Mixed-Use Tower), ενώ το Α’ Τρίμηνο 2025 δεν καταγράφηκαν καθόλου έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, τα οποία όμως αναμένονται στα επόμενα τρίμηνα.