Ο Σπύρος Γιαμάς απέκτησε το 56,91% της Intertech

Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της Intertech προχώρησε η CD Media, εταιρεία που ελέγχεται από τον κ. Σπύρο Γιαμά. Ο επιχειρηματίας αγόρασε το 26,87% που πούλησε ο Κωνσταντίνος Αμοιρίδης, ανεβάζοντας το ποσοστό του πάνω από το 50%.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ιντερτεκ Ανώνυμος Εταιρεία - Διεθνείς Τεχνολογίες», στα πλαίσια του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι:

α) δυνάμει των από 08-04-2025 γνωστοποιήσεων σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου που έλαβε από τον Κωνσταντίνο Αμοιρίδη και από την εταιρεία με την επωνυμία «Αμοιρίδης Σαββίδης Θέρμανση Κλιματισμός Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία», η τελευταία την 07-04-2025 προέβη στην εκποίηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην εταιρία, ήτοι 2.263.989 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,87% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 0%. Η πωλήτρια εταιρεία ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο Κωνσταντίνο Αμοιρίδη, στα πλαίσια του Ν. 3556/2007.

β) δυνάμει των από 07-04-2025 γνωστοποιήσεων σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου που έλαβε από τον Σπύρο Γιαμά και την εταιρεία με την επωνυμία «CD Μedia Societas Europaea of Trading and Sale of Software and Multimedia Optical Systems S.E.», η τελευταία την 07-04-2025 προέβη στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η εταιρεία με την επωνυμία «Αμοιρίδης Σαββίδης Θέρμανση Κλιματισμός Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» στην εταιρεία Iντερτέκ ΑΕ, ήτοι 2.263.989 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,87 % επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της «CD MEDIA S.E.» στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 56,91%.

Η αγοράστρια εταιρεία ελέγχεται από το φυσικό πρόσωπο Σπύρο Γιαμά, στα πλαίσια του Ν. 3556/2007.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρία « CD Media SE» έχει υποχρέωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006, καθόσον πλέον κατέχει συνολικά 4.794.221 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,91% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.