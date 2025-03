«Το ΟΑΚΑ να θυμίζει σπίτι» - Μέσα στα ανακαινισμένα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού

Συνέντευξη του κ. Διονύση Δήμα, Head of B2B Department / B2B Manager στην COCO-MAT στο insider.gr. Το κεφάλαιο Παναθηναϊκός. Το πολύπλευρο χαρτοφυλάκιο, η ορθοσωματική φιλοσοφιία και το «βλέμμα» στο καλοκαίρι.

Τα νέα, ανακαινισμένα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ είναι βγαλμένα... από το NBA και έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις διεθνώς, χάρη στα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά τους, που συνδυάζουν λειτουργικότητα και πολυτέλεια. Το πρότζεκτ που ολοκληρώθηκε με fast track διαδικασίες (μόλις σε 15 ημέρες), εισάγει νέα πρότυπα για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Ελλάδα ενώ το συνολικό κόστος των εργασιών ανήλθε σε 500.000 ευρώ.

Οι άνθρωποι της White Veil, έφεραν εις πέρας την επιθυμία του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που στόχευσε να παράσχει στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος έναν ακόμη state of the art χώρο που αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην «OAKA experience», ενώ ρόλο τεχνικού συμβούλου στο extreme makeover διαδραμάτισε η COCO-MAT.

Ο κ. Διονύσης Δήμας, Head of B2B Department / B2B Manager στην COCO-MAT, μιλώντας στο insider.gr, εξήρε την αγαστή συνεργασία με την διοίκηση του «τριφυλλιού» και την White Veil, εξηγώντας πως σκοπός του «λίφτινγκ» ήταν οι αθλητικές εγκαταστάσεις να μοιάζουν περισσότερο με σπίτι στους παίκτες, προσδίδοντας μία αίσθηση φιλοξενίας.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, το «κλειδί» ήταν η δημιουργία ενός χώρου που εκπέμπει μία ατμόσφαιρα οικειότητας στο ρόστερ του «επτάστερου» που να ενδείκνυται για αποφόρτιση από την πίεση της καθημερινότητας. «Η ζωή των παικτών περιλαμβάνει πολύ ΟΑΚΑ» επεσήμανε, συμπληρώνοντας πως η μεταμόρφωση ενός αθλητικού χώρου σε σπίτι, είναι δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, ειδικά με ένα τόσο «σφιχτό» deadline.

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε πως στόχος της COCO-MAT είναι η εμφύσηση της ορθοσωματικής φιλοσοφίας: ότι, δηλαδή, το σώμα μας «αντιλαμβάνεται» αυτό που είναι ορθό και «αποζητά» μια ισομετρική υποστήριξη. Αποδεδειγμένα, πλέον, η αποκατάσταση και η ξεκούραση είναι εξίσου σημαντικά, αν όχι και περισσότερο, από την προπόνηση, σχολίασε ο κ. Δήμας.

Ο Head of B2B Department / B2B Manager στην COCO-MAT στη συνέντευξή του, τάχθηκε υπέρ της κουλτούρας που λέει ότι τόσο για τους επαγγελματίες αθλητές όσο και για έναν ισορροπημένο άνθρωπο, πέρα από μία σειρά παραγόντων όπως η σωστή διατροφή, κομβικό στοιχείο συνιστά και ο καλός ύπνος.

