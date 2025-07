Τα οφέλη από τον Λογαριασμό Προνομίων της Εθνικής Τράπεζας

Αναλυτικά τα οφέλη.

Σημαντικά είναι τα οφέλη που προσφέρει ο Λογαριασμός Προνομίων στους πελάτες της Εθνικής Τράπεζας. Ο λόγος για τον λογαριασμό που δημιούργησε η τράπεζα τον Σεπτέμβριο του 2024, ενστερνιζόμενη την ευρωπαϊκή, αλλά και εγχώρια, τάση για μετάβαση σε συνδρομητικά πακέτα που αλλάζουν τη φιλοσοφία των επί μέρους χρεώσεων για καθημερινές συναλλαγές και διευρύνοντας τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, ο Λογαριασμός Προνομίων, προσφέρει ένα γενναιόδωρο πακέτο συναλλαγών, που υπερκαλύπτει τις βασικές μηνιαίες ανάγκες κάθε πελάτη:

-Απεριόριστα δωρεάν εξερχόμενα εμβάσματα προς τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. έως €5.000 μηνιαίως (έναντι κόστους €0,50 το καθένα)

-Απεριόριστα δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα από τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. έως €5.000 μηνιαίως (έναντι κόστους €0,50 το καθένα)

-Δωρεάν απεριόριστες πληρωμές όλων των λογαριασμών μέσω παγίων εντολών σε ΙΒ/ΜΒ και ΑΤΜ

-Δωρεάν φόρτιση προπληρωμένων καρτών (prepaid cards) μέσω όλων των καναλιών (δωρεάν έως €100 βάσει της νομοθεσίας, αντί χρέωσης €1 για μεγαλύτερα ποσά)

-Δωρεάν έκτακτα αντίγραφα κίνησης και πάσης φύσεως βεβαιώσεις για τον λογαριασμό

-Πόντους Go For More κάθε μήνα για κατοχή του εν λόγω λογαριασμού και για τις συναλλαγές μέσω χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας



Υπενθυμίζεται ότι η μηνιαία συνδρομή είναι €0,80 και συνεπώς, εξηγούν οι πηγές, ο πελάτης με μικρή χρήση των προνομίων μπορεί να αποκομίσει όφελος. Για παράδειγμα, ο πελάτης είναι κερδισμένος αν λάβει ένα εισερχόμενο και στείλει ένα εξερχόμενο έμβασμα, ή αν φορτίσει την προπληρωμένη κάρτα του 1 φορά με ποσό μεγαλύτερο των €100.



Ήδη, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια πελάτες μας έχουν επιλέξει τον Λογαριασμό Προνομίων και αξιοποιούν τα προνόμια που προσφέρει κάθε μήνα.

Όσον αφορά την ενημέρωση των πελατών για τον Λογαριασμό Προνομίων, γίνεται συστηματικά, με σειρά προσωπικών μηνυμάτων και επικοινωνιών. Οι πελάτες έχοντας ενημερωθεί, μπορούν να επιλέξουν, μέσω του Internet & Mobile banking, ποιο είδος λογαριασμού επιθυμούν. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνει και με την Εξυπηρέτηση Πελατών τηλεφωνικά ή πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα της Τράπεζας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει ο πελάτης.

Να σημειωθεί ότι οι διευκρινίσεις γίνονται την ώρα που εκδηλώνονται παράπονα για την επιστολή της Εθνικής με την οποία ενημέρωσε τους πελάτες-καταθέτες ότι θα προβεί αυτόματα σε μετατροπή των τραπεζικών τους λογαριασμών από «απλού ταμιευτήριου/απλού

τρεχούμενου» σε «λογαριασμό προνομίων». Οι καταναλωτές – δικαιούχοι που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με τη χρέωση του νέου αυτού λογαριασμού θα πρέπει να ενεργήσουν οι ίδιοι και να δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται την τροποποίηση, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής.