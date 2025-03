Visa: Ετήσια αύξηση 200% παγκοσμίως για τη λύση Tap to Phone

Tap. Pay. Done. Αυτή η απλή, ασφαλής και ολοένα και πιο ευέλικτη διαδικασία έχει μετασχηματίσει την εμπειρία αγορών ξεκλειδώνοντας ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Η Visa ανακοίνωσε ότι η χρήση του Tap to Phone παρουσίασε αύξηση 200% τον περασμένο χρόνο, υποστηρίζοντας εκατομμύρια πωλητές όλων των μεγεθών. Στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βραζιλία, που πρωταγωνιστούν στη χρήση του Tap to Phone, τα ποσοστά υιοθέτησης έχουν αυξηθεί σημαντικά, παρουσιάζοντας συνδυασμένο ρυθμό ανάπτυξης 234%. Το Tap to Phone γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη στην υιοθέτησή του και στην Ελλάδα.

Το Tap to Phone επέκτεινε τις δυνατότητες του tap της Visa με μια τεχνολογία που μετατρέπει το smartphone σε συσκευή POS, απλά κατεβάζοντας μια εφαρμογή. Με σχεδόν 30% των πωλητών που αξιοποιούν το Tap to Phone να είναι νέες μικρές επιχειρήσεις, η τεχνολογία αυτή συμβάλλει στη διεύρυνση της πρόσβασης σε εμπορικά εργαλεία προσφέροντας τη δυνατότητα στους μικροπωλητές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να αρχίσουν να δέχονται ανέπαφες πληρωμές χρησιμοποιώντας τα smartphone τους με δυνατότητα NFC.

«Το Tap to Phone είναι ένας τεχνολογικός ισοσταθμιστής για τις επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτεροι λιανοπωλητές στον κόσμο αλλά και η λαϊκή αγορά της γειτονιάς σας χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία για να δέχονται πληρωμές απευθείας στο τηλέφωνο», δήλωσε ο Mark Nelsen, Global Head of Consumer Products της Visa. «Στους ανθρώπους αρέσει να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, επομένως συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητές της για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες εμπειρίες πληρωμών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις».

Ενδυναμώνοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μικροπωλητές παγκοσμίως

Από έναν έμπορο που κάνει την εμφάνισή του σε μια τοπική αγορά έως μια μεγαλύτερη επιχείρηση που εξοπλίζει τους υπαλλήλους για να βοηθήσουν τους πελάτες στο κατάστημα, το Tap to Phone βοηθά τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να δέχονται εύκολα πληρωμές. Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι το Tap to Phone τους δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αναβαθμίζει τη λειτουργία και τους βοηθά να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Η Ariel Davis, ιδιοκτήτρια του The Brooklyn Teacup, μιας επιχείρησης στη Νέα Υόρκη που δίνει νέα ζωή σε παλιά πορσελάνη, λέει ότι η τεχνολογία Tap to Phone τη βοήθησε να ανοίξει ένα στούντιο για τους πελάτες - χωρίς μάλιστα να διαθέτει γραφείο, υπολογιστή ή ταμείο. «Δεν είναι σύνηθες να συνδυάζονται παλιές πορσελάνες και καινοτομία, αλλά κατά κάποιο τρόπο, νιώθω σαν μια startup στο χώρο της τεχνολογίας επειδή προσπαθούμε πάντα να καταλάβουμε τι θα κάνει αυτή την εμπειρία καλύτερη για τους πελάτες μας και την τεχνολογία που θα μας οδηγήσει εκεί», δήλωσε η Davis.

Ο Lucas Avelino, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Santa Felicidade στη Βραζιλία, συμφωνεί: «Η προσθήκη δυνατοτήτων Tap to Phone δημιουργεί μια καλή και γρήγορη εμπειρία πληρωμής για τους πελάτες μας, προσφέροντας μια αίσθηση τεχνολογίας και καινοτομίας στο εστιατόριό μου.»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Reuthe's εξελίχθηκε από ένα παλιό δασικό φυτώριο σε έναν ακμάζοντα χώρο εκδηλώσεων. Υπό την τρέχουσα ιδιοκτησία του, στο αγρόκτημα ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική και φεστιβάλ φαγητού. Με τη νέα χρήση του χώρου εμφανίστηκε μια νέα πρόκληση: η αποτελεσματική επεξεργασία πληρωμών σε όλη την έκταση των 44,5 στρεμμάτων. Προηγουμένως, οι συναλλαγές περιορίζονταν σε σταθερά σημεία πληρωμής, αλλά με την υιοθέτηση του Tap to Phone, το αγρόκτημα μπόρεσε να μετατρέψει το τηλέφωνο κάθε μέλους του προσωπικού σε τερματικό πληρωμής.

«Αναμένουμε συνολική επιχειρηματική ανάπτυξη 20% φέτος και το Tap to Phone θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο σε αυτό», δήλωσε ο Simon Young, Events Manager και Café Owner του Reuthe's. «Έχει μεταμορφώσει και την εμπειρία του πελάτη, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και κάνοντας τις αγορές πιο άνετες. Για κάθε μικρή επιχείρηση που θέλει να ενισχύσει τις πωλήσεις και να απλοποιήσει τις πληρωμές, αυτή η τεχνολογία είναι απαραίτητη.

Το μέλλον του Tap

Αυτή η ανοδική τάση για το Tap to Phone αναμένεται να συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο, καθώς περισσότεροι καταναλωτές και επιχειρήσεις θα αναγνωρίζουν τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας και θα αυξάνονται οι εφαρμογές της στην αγορά.

Το Tap to Add Card, που σας επιτρέπει να αγγίξετε την κάρτα Visa στο τηλέφωνό σας για να την προσθέσετε στο ψηφιακό σας πορτοφόλι (αντί να εισάγετε χειροκίνητα τα στοιχεία της) που κυκλοφόρησε παγκοσμίως με το Apple Pay τον Σεπτέμβριο του 2024 – διαδίδεται όλο και περισσότερο. Από τον Ιανουάριο του 2025, έχει ενεργοποιήσει 4,4 εκατομμύρια εκατομμύρια tap tokens με περισσότερους από 100 εκδότες καρτών παγκοσμίως – και βοήθησε στην επίτευξη υψηλότερων ποσοστών επιβεβαίωσης (authorization rate) και μείωσης της απάτης.