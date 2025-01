Κορυφώνεται η «μάχη» της γειτονιάς - Ποιοι και γιατί ποντάρουν στη μικρή λιανική

Εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά της μικρής λιανικής, καθώς ολοένα και περισσότεροι παίκτες διεκδικούν μερίδια από μια «πίτα» αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ. Πώς αλλάζουν το τοπίο οι νέες καταναλωτικές ανάγκες που απαιτούν έξυπνες, εύκολες και γρήγορες αγορές.

Σε πεδίο δόξης λαμπρό αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια η αγορά της μικρής λιανικής, συγκεντρώνοντας τα επενδυτικά βλέμματα ολοένα και περισσότερων «παικτών», είτε μεγαλύτερων, είτε μικρότερων. Η ευκολία και άμεση εξυπηρέτηση που παρέχουν άλλωστε τα convenience stores – ευρέως γνωστά και ως καταστήματα γειτονιάς – έχουν αυξήσει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό σε μια αγορά που εκτιμάται ότι ξεπερνά σε αξία τα 5 δισ. ευρώ και στην οποία πρωταγωνιστούν τα μίνι μάρκετ, περίπτερα, είδη ψιλικών κ.α.

Τα καταστήματα γειτονιάς, στα οποία αποφασίζουν να επενδύσουν η μια μετά την άλλη οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, καθώς και άλλοι «παίκτες» από διαφορετικούς κλάδους, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στη σύγχρονη εποχή. Μια εποχή που απαιτεί ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας στη σκιά του εντεινόμενου ανταγωνισμού, καθώς και άμεση προσαρμοστικότητα στις νέες καταναλωτικές συνήθειες που αλλάζουν ραγδαία. Μέσα από συνήθως ένα διευρυμένο μοντέλο λειτουργίας, πολλές φορές και εκτός του καθιερωμένου ωραρίου, με ανοιχτά καταστήματα ακόμη και τις Κυριακές, στόχος είναι να κερδηθεί η «μάχη» της γειτονιάς και δη η κάλυψη των συμπληρωματικών και έκτακτων καθημερινών αναγκών των καταναλωτών σε κάθε περιοχή. Πρόκειται επί της ουσίας για την κάλυψη των αναγκών άμεσης κατανάλωσης που μπορεί να εμφανίσουν ανά πάσα ώρα και ημέρα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ειδικά οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ καλούνται να επενδύσουν … έξυπνα και χωρίς να δαπανήσουν υπέρογκα κόστη. Οι περισσότερες δε εξ αυτών επιλέγουν να ριχτούν στη μάχη της γειτονιάς μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise).

Όπως προκύπτει μάλιστα από τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα η εταιρεία ερευνών Circana (πρώην IRI) για το ενδεκάμηνο του 2024, οι καταναλωτές εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο τα πολύ μικρά καταστήματα έκτασης έως 400 τ.μ. Στα καταστήματα αυτά καταγράφεται αύξηση τζίρου κατά 5,9%, ενώ το συνολικό τους μερίδιο στον τζίρο των σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται σε 11,9%, όταν στα μεγάλα υποκαταστήματα σούπερ μάρκετ (πάνω από 2.500 τ.μ) καταγράφεται αύξηση τζίρου 4% και στα μεσαία καταστήματα (400 έως 1.000 τ.μ.) καταγράφεται αύξηση τζίρου 1,9%.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ανάπτυξη του δικτύου franchise, με στόχο την παρουσία της σε ολοένα και περισσότερες γειτονιές της χώρας, βρίσκεται στον πυρήνα της νέας στρατηγικής της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ήδη, με τη συνεργασία 223 επιχειρηματιών και περισσότερων από 2.000 εργαζομένων, η θυγατρική της Ahold Delhaize στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise στην Ελλάδα που συμπληρώνει αισίως 300 καταστήματα πανελλαδικά.

Από το δίκτυο των 300 καταστημάτων franchise στην Ελλάδα, τα 200 αφορούν σε καταστήματα ΑΒ Shop & Go στα αστικά κέντρα, ενώ τα υπόλοιπα 100 καταστήματα αφορούν στο μοντέλο franchise ΑΒ Συνεργάτης, το οποίο αναπτύσσεται στην περιφέρεια, τα μεγάλα τουριστικά κέντρα και τη νησιωτική Ελλάδα.

ΜETRO ΑΕΒΕ

Με σταθερούς ρυθμούς κινούνται τα σχέδια της ΜETRO ΑΕΒΕ που στοχεύουν στη μικρή λιανική. Το στοίχημα άλλωστε της ΜETRO ΑΕΒΕ παίρνει σάρκα και οστά μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου των My Μarket Local. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης, τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, αυτή τη στιγμή στο δίκτυο του ομίλου περιλαμβάνονται ήδη 38 καταστήματα My Μarket Local, εκ των οποίων τα 25 περίπου άνοιξαν μέσα στο 2024. Πολύ σύντομα, δε, το δίκτυο θα φτάσει τα 40 καταστήματα. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει νέο My Μarket Local στην Αργυρούπολη Αττικής, ενώ προσεχώς αναμένεται να λειτουργήσει και ένα ακόμη κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν πέντε My Μarket Local, ενώ αυτό που σχεδιάζεται θα είναι το έκτο κατά σειρά. Μέχρι στιγμής, το μοντέλο των My Μarket Local αναπτύσσεται μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το πρώτο My Μarket Local λειτούργησε πιλοτικά το 2021 στην Κυψέλη, ενώ η ουσιαστική ανάπτυξη του εγχειρήματος ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2022 κι έπειτα και δη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα δε με πρόσφατη ενημέρωση από πλευράς ομίλου, η εταιρεία λαμβάνει 100 αιτήσεις ανά μήνα από ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ στόχος της ΜETRO ΑΕΒΕ είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My Μarket Local σε όλη την επικράτεια. Το εν λόγω μοντέλο καταστημάτων μπορεί να έχει διευρυμένο ωράριο, με δυνατότητα λειτουργίας και τις Κυριακές.

Μασούτης

«Παράθυρο» εισόδου σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των καταστημάτων της είχε ανοίξει στα μέσα του 2024 η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Δ. Μασούτης, αφήνοντας να εννοηθεί πως τα σχέδιά της θα ενίσχυαν έτι περαιτέρω τον ανταγωνισμό στη «μάχη» της γειτονιάς.

Όπως είχε αποκαλύψει την περασμένη άνοιξη στους δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής της Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να αναπτύξει το μοντέλο λειτουργίας καταστημάτων μέσω του συστήματος franchise, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Ωστόσο, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η Μασούτης έχει από καιρό εκδηλώσει σθεναρό ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, η αναπτυξιακή πορεία της οποίας έχει συγκεντρώσει τα επενδυτικά βλέμματα αρκετών «παικτών» του κλάδου.

Στην περίπτωση που το deal Μασούτης - Κρητικός προχωρήσει, θα ανατρέψει πλήρως τις ισορροπίες στον κλάδο, δημιουργώντας μια αλυσίδα mega – market που θα διεκδικήσει με αξιώσεις ακόμη μεγαλύτερα μερίδια από τη συνολική «πίτα» της αγοράς, αυξάνοντας όμως κατακόρυφα τον ανταγωνισμό και στη μάχη της μικρής λιανικής. Και αυτό γιατί η Μασούτης μπορεί να μην χρειαστεί καν να αναπτύξει ένα δικό της δίκτυο franchise, δεδομένου ότι ένα deal με την Κρητικός θα της έδινε το «εισιτήριο» εκμετάλλευσης σε ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων που λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη χρήση του 2022, από τα 830 και πλέον καταστήματα που διαθέτει η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, μόλις τα 300 περίπου είναι εταιρικά, ενώ περισσότερα από 510 λειτουργούν με τη μέθοδο του franchise.

Η αλυσίδα αναπτύσσει δύο τύπους καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης και συγκεκριμένα: καταστήματα 200-250 τ.μ. με μικρό αποθηκευτικό χώρο σε αστικές περιοχές και περιφέρεια που εστιάζουν στη γρήγορη εξυπηρέτηση, την ποικιλία προϊόντων και τις χαμηλές τιμές πώλησης, αλλά και μικρά και οργανωμένα καταστήματα 80-100 τμ με μικρό αποθηκευτικό χώρο και με φιλικό-οικείο χαρακτήρα που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, προσφέρουν ταχύτητα και ευκολία αγορών και χαρακτηρίζονται για την απλότητα στη λειτουργία τους και την εύκολη διαχείριση.

Motor Oil

Πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στη μικρή λιανική βάζει και ο όμιλος Motor Oil, μέσω της απόκτησης της αλυσίδας καταστημάτων Twenty 4 Shopen, από τη θυγατρική τoυ, την Core Innovations.

Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί καθοριστικό βήμα στη στρατηγική της Motor Oil, καθώς στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καταστημάτων ευκολίας (convenience retail ecosystem), κάτω από την ομπρέλα του brand Smartshop.

Με την ολοκλήρωση του deal, υπό τη «σκέπη» της Motor Oil θα βρίσκονται πάνω από 100 σημεία λιανικής πώλησης, καθώς η αλυσίδα Twenty 4 Shopen διατηρεί ένα δίκτυο άνω των 25 καταστημάτων, ενώ την ίδια ώρα ο ενεργειακός όμιλος αναπτύσσει περισσότερα από 80 σημεία πώλησης που φέρουν το σήμα του Smartshop. Η πλειοψηφία εξ αυτών φιλοξενούνται στα πρατήρια με το σήμα Shell που ανήκουν επίσης στον όμιλο Motor Oil, ωστόσο υπάρχουν και δύο αυτόνομα σημεία πώλησης, επίσης με την επωνυμία Smartshop, εκτός του εύρους των πρατηρίων καυσίμων. Το πρώτο βρίσκεται στην Ηλιούπολη επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου και λειτούργησε την άνοιξη το 2023, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το αμέσως προσεχές διάστημα το σύνολο του δικτύου καταστημάτων της αλυσίδας Twenty 4 Shopen θα αλλάξει επωνυμία, καθώς θα μετονομαστεί σε Smartshop, προκειμένου να ενσωματωθεί στο υφιστάμενο δίκτυο.

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται και περαιτέρω επέκταση του δικτύου καταστημάτων Smartshop, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο προς ώρας.

Η Twenty 4 Shopen, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιώργου Ισηγόνη, ιδρύθηκε το 2010 και πλέον λειτουργεί περισσότερα από 25 καταστήματα, προσφέροντας προϊόντα παντοπωλείου, καφέ, αρτοσκευάσματα και είδη περιπτέρου. Η πλειοψηφία των καταστημάτων βρίσκεται στην Αττική, αλλά και σε επιλεγμένες επαρχιακές πόλεις όπως Βόλος, Ιωάννινα, Πύργος κ.α.

efood

Τα σχέδια διεύρυνσης της παρουσίας του στη μικρή λιανική, μέσω των φυσικών καταστημάτων του efood local, καταστρώνει και o ελληνικός βραχίονας της Delivery Hero. Στόχος είναι να εισάγει την καινοτομία που χαρακτηρίζει τη δημοφιλή πλατφόρμα του efood στο φυσικό κατάστημα και την ευκολία του ψηφιακού κόσμου στον φυσικό.

Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η efood λανσάρει το νέο brand του efood local για να υποστηρίξει ένα νέο concept μικρής λιανικής που έχει έντονη τη σφραγίδα της εντοπιότητας. Εναρκτήριο λάκτισμα το efood local στο Γουδί, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων, το οποίο λειτουργεί σε ένα κατάστημα 100 τ.μ. με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της γειτονιάς. Διαθέτει από καφέ και κάβα μέχρι καπνικά προϊόντα, ζεστή γωνιά φαγητού και σνακ, με ένα κωδικολόγιο 2.000 προϊόντων και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Η επένδυση κόστισε 200.000 ευρώ και ήταν η πρώτη του νέου εγχειρήματος, ενώ ακολούθησε ένα δεύτερο κατάστημα της ίδιας φιλοσοφίας στο Χαλάνδρι.

ΟΚ Anytime Market

Οργανωμένο δίκτυο franchise διαθέτει εδώ και χρόνια η ΟΚ Anytime Market AΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα από το 2004 και αναπτύσσει τα γνωστά καταστήματα ΟΚ! Anytime Markets.

Τα καταστήματα ΟK! αποτελούν μιας μορφής mini super market, ενώ το μείγμα των προϊόντων που διαθέτουν, αποτελείται από γαλακτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-κατάψυξης, οπωρολαχανικά και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα, όλα στη λογική του συσκευασμένου αγαθού κατανάλωσης. Το προϊοντικό μείγμα είναι έτσι δομημένο και περιλαμβάνει ακόμα και προϊόντα πιο premium ώστε η αλυσίδα να είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή. Ακόμη, υπάρχει και η βασική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Τα καταστήματα ΟK! λειτουργούν καθημερινά από τις 8:00 έως τις 23:00.