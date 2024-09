Η Σελένα Γκόμεζ στη λίστα δισεκατομμυριούχων των ΗΠΑ

Σε μία από τις νεότερες αυτοδημιούργητες δισεκατομμυριούχους των ΗΠΑ αναδεικνύεται η Σελένα Γκόμεζ, που έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της επιχειρηματική «αυτοκρατορία».

Η 32άχρονη που ξεκίνησε από πολύ μικρή την προβολή της στα μέσα μέσω του Disney Channel, διέγραψε μία επιτυχημένη πορεία στο τραγούδι και στη συνέχεια δημιούργησε το δικό της brand καλλυντικών, τη Rare Beauty. Ακόμη, έχει δραστηριοποιηθεί και στο χώρο της υποκριτικής, πρωταγωνιστώντας στην σειρά Only Murders In The Building που είναι υποψήφια για βραβείο Emmy.

Η περιουσία της Γκόμεζ αποτιμάται στα 1,3 δισ. δολάρια, τοποθετώντας την για πρώτη φορά στη λίστα του δείκτη Bloomberg Billionaires Index.

Σε αντίθεση με την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως μέσω της μουσικής και των συναυλιών της, η ηθοποιός, τραγουδίστρια και επιχειρηματίας «πλούτισε» από ένα συνδυασμό εγχειρημάτων σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες εκατομμύρια followers που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της στο Instagram, βρίσκεται στην τρίτη θέση με τους περισσότερους ακόλουθους μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Γκόμεζ συνδέονται με την Rare Beauty, την εταιρεία που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, ενώ διαθέτει ακόμη συνεργασίες με εμπορικά σήματα, συμβόλαιο υποκριτικής καθώς και μια νεοσύστατη start - up ψυχικής υγείας, που στοχεύει να της εξασφαλίσει μελλοντικά τα προς το ζην σε περίπτωση που αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Brent Saunders, επενδυτής στην start- up Wondermind της Gomez, δήλωσε ότι υπάρχει ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία της: η αυθεντικότητα.

«Αποτελεί ένα πραγματικό πρότυπο για το πώς μια διασημότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιρροή και την τεχνογνωσία της τόσο για να κάνει καλό όσο και για να δημιουργήσει καλές επιχειρήσεις. Η Σελένα το ενσαρκώνει αυτό», τόνιζει.