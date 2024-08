Q&R: Μηδένισε τη συμμετοχή της στην Bluepoint & Partners Cyprus

Μηδένισε τη συμμετοχή της στην Bluepoint & Partners Cyprus η Q&R, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η Q&R την 1η Αυγούστου 2024 διέθεσε την έμμεση (κατά 50%) συμμετοχή της στην εταιρία BLUEPOINT & PARTNERS CYPRUS LTD (την οποία κατείχε μέσω της 100% θυγατρικής της Q & R FINANCIAL SERVICES LTD) στην εταιρία BLUEPOINT CONSULTING SRL αντί του ποσού του 1,00 Ευρώ και πλέον δεν κατέχει ουδεμία μετοχή στην εταιρία BLUEPOINT & PARTNERS CYPRUS LTD.