Αποστολή 8 γερμανικών επιχειρήσεων του κλάδου Ενέργειας στην Κύπρο

Επιχειρηματική αποστολή με τη συμμετοχή οκτώ γερμανικών εταιρειών από τον κλάδο ενέργειας πραγματοποιείται από τη 1 έως τις 4 Ιουλίου στη Κύπρο ως πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος (BMWK).

Την αποστολή διοργανώνει Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με την υποστήριξη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, οι οκτώ γερμανικές εταιρείες, που εξειδικεύονται σε λύσεις και συστήματα για την εξοικονόμησης ενέργειας και για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, θα συμμετάσχουν σε Β2Β επαφές με κυπριακές εταιρείες, καθώς και με φορείς και οργανισμούς, εξερευνώντας δυνατότητες συνεργασιών και συνεργιών.

Ειδικότερα, η επιχειρηματική αποστολή από τη Γερμανία θα περιλαμβάνει τις εταιρείες:

- Apollo Green Solution UG - Διαφανή φωτοβολταϊκά σε συνδυασμό με συστήματα μπαταριών και σταθμούς φόρτισης

- SUNSET Energietechnik GmbH - Φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα με ουδέτερο ισοζύγιο CO2

- Led Light Germany GmbH - Συστήματα φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας και αντιβακτηριδιακός φωτισμός LED

- inVENTer Gmbh - Βιώσιμα συστήματα εξαερισμού για «παθητικά σπίτια» (PassiveHouse)

- Steinel GmbH - Προηγμένα συστήματα φωτισμού με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης

- Ecodry - Αφύγρανση τοίχων, συστήματα εξαερισμού και επιχρίσματα τοίχων

- Soliterm Group GmbH και Protarget AG - Ηλιακά συστήματα για παραγωγή θερμικής ενέργειας για βιομηχανικές εφαρμογές

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Κύπρο θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, στις 2 Ιουλίου, με θέμα την «Renewable Energies and Energy Modernization of Commercial and Hotel Buildings in Cyprus», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Crowne Plaza Limassol.

Τα προφίλ των γερμανικών εταιρειών της αποστολής βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου, προκειμένου επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου, που ενδιαφέρονται για σχετικές συναντήσεις, να μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ