e-Lenovo.gr -The New Lenovo Experience: Μια νέα εμπειρία τεχνολογίας άνοιξε τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη

Μια βόλτα στο νέο κατάστημα της Lenovo στη Θεσσαλονίκη.

Ένα πολυδιάστατο ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο της τεχνολογίας υπόσχεται να προσφέρει η Lenovo στους φαν της στη Θεσσαλονίκη, μέσα από το ολοκαίνουργιο κατάστημα e-Lenovo.gr «The New Lenovo Experience». Όσο για τους μη «μυημένους», φιλοδοξεί να τους συστήσει πολυάριθμες λύσεις από τον προϊοντικό μικρόκοσμό της, τον οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια καταναλωτές σε 180 αγορές παγκοσμίως και δημιουργούν οι 77.000 χιλιάδες εργαζόμενοί της με την βοήθεια των 33.000 πατεντών και τεχνολογικών καινοτομιών που έχει μέχρι και σήμερα κατοχυρώσει.

Επί του κεντρικότερου δρόμου της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 10, το νέο technology destination της πόλης έχει ξεκινήσει ήδη την λειτουργία του. Διακρίνεται δε, αφενός για την ευρεία γκάμα των προϊόντων που φιλοξενεί στα «ράφια» του κι αφετέρου για την εξυπηρέτησή του. Στο νέο κατάστημα βρίσκει κανείς το σύνολο του οικοσυστήματος της Lenovo και την πληρέστερη γκάμα σε Laptop, Τablet, Αll-Ιn-Οne του Νο1 κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολoγιστών στον κόσμο. Αντίστοιχα, την εξυπηρέτηση των πελατών αναλαμβάνουν οι tech specialists της Lenovo, που γνωρίζουν σε βάθος τα προϊόντα και τις καινοτομίες τους ώστε να μπορούν να προτείνουν σε κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά, εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του.

Οι γωνιές που ξεχωρίζουν

Σημαία άλλωστε της Lenovo είναι η απόδοση, η ασφάλεια και το design, κάτι που αισθάνεται ο επισκέπτης του καταστήματος με το που πατήσει το πόδι του στον νέο προορισμό τεχνολογίας και περιηγηθεί μεταξύ των laptop Yoga, των ισχυρών Legion, των LOQ και IdeaPad αλλά και των «επαγγελματιών» ThinkPad και ThinkBook, ή των All -Ιn-One PCs που ξεχωρίζουν.

Οι γωνιά των ισχυρών

Στα αριστερά της εισόδου, εντοπίζει κανείς την Legion Corner, μια γωνία αφιερωμένη στις υψηλές επιδόσεις, όπου μπορεί να δει από κοντά το κορυφαίο Lenovo Legion 9i - το πρώτο laptop παγκοσμίως που χρησιμοποιεί υδρόψυξη. Οι λάτρεις του gaming ωστόσο μπορούν να σταθούν στην πανίσχυρη gaming κονσόλα της Lenovo, Legion Go η οποία κυκλοφορεί σε έκδοση με 1TB και προσφέρει ευελιξία που οδηγεί το gaming σε άλλο επίπεδο.

Η γωνιά των Yoga

Λίγο πιο κάτω ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην YOGA Corner, όπου φιλοξενεί τα μοντέλα της premium σειράς υπολογιστών με το μοναδικό slim σχεδιασμό αλλά και των αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων της Lenovo. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν σίγουρα τα νέα Yoga PRO με οθόνες OLED και MiniLED αλλά και το κορυφαίο Yoga Book 9i με 2 οθόνες αφής 13.3in.

H «επαγγελματική» γωνιά

Οι επαγγελματίες αξίζει να επισκεφτούν την ThinkPad & ThinkBook Corner, όπου φιλοξενείται η θρυλική σειρά Think με όλη την γκάμα προϊόντων της. Μεταξύ αυτών και το μοναδικό ThinkPad X1 Carbon, η 11η γενιά του premium φορητού υπολογιστή της Lenovo από ανθρακόνημα, με επεξεργαστές Intel® Core™ vPro® 12ης γενιάς που απογειώνει το Multitasking. Για μια Prosumer εμπειρία η συγκεκριμένη γωνιά φιλοξενεί και τα νέα ThinkBook laptop.

Η «νοικοκυρεμένη» γωνία

Τέλος για τους λάτρεις του PC υπάρχει και η γωνιά «όλα - σε - ένα» που δίνει μια νέα διάσταση στο πώς πρέπει να είναι ο υπολογιστής του σήμερα. Οι επιλογές ξεκινούν από 449 ευρώ και εκτείνονται μέχρι τα βραβευμένου σχεδιασμού μοντέλα Yoga All - in - one 31,5 ιντσών, εξοικονομώντας χώρο στο γραφείο ή στο σπίτι, καταργώντας τα περιττά καλώδια και τους ογκώδεις πύργους και εξαρτήματα.

Εντός του καταστήματος φυσικά, βρίσκει κανείς και μια ευρεία γκάμα από Tablet, αξεσουάρ και περιφερειακά καθώς και τα νέα smartphones της Motorola.