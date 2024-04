Ξενόκωστας (ONEX): Το μέγεθος μετράει σε έναν διεθνοποιημένο κλάδο όπως αυτός της Ναυτιλίας

Ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ, συμμετείχε στο Delfi Economic Forum IX, το οποίο και πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Απριλίου στους Δελφούς.

Απαντώντας σε ερώτηση του συντονιστή της συζήτησης, κ. Νίκο Φιλιππίδη, αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πορεία των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ (Σύρου και Ελευσίνας) την τελευταία πενταετία, την εθνική επιτυχία αναγέννησης του κλάδου, που θεωρούνταν από πολλούς ακατόρθωτο και τα επικείμενα επενδυτικά πλάνα του Ομίλου ΟΝΕΧ.

Μιλώντας για τη ναυπηγική μονάδα της Σύρου ανέφερε: « Λίγο πριν το 2019 τα Ναυπηγεία της Σύρου είχαν χρέη σχεδόν 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η δραστηριότητά τους είχε σταματήσει για σχεδόν μια 7ετία, οι εγκαταστάσεις ήταν κατεστραμμένες και οι 180 εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι.

Οι εργαζόμενοι εκεί έλαβαν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, από τα χρωστούμενα της προηγούμενης ιδιοκτησίας, ενώ ετησίως στο νησί επιστρέφουν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 35 εκατομμύρια επενδύσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και 25 εκατομμύρια έχουν αποπληρωθεί προς το δημόσιο και τα αντίστοιχα ταμεία, όπως ακριβώς προβλεπόταν στο σχέδιο εξυγίανσης. Αυτή τη στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει νέος κύκλος επενδύσεων με στόχο τα Ναυπηγεία της Σύρου να περάσουν στην επόμενη μέρα τους.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη CISCO και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημιουργήσαμε το Κέντρο Καινοτομίας Νέων Τεχνολογιών για τη νησιωτικότητα και τη ναυτιλία. Το πρώτο της CISCO εκτός Αμερικής».

Για τη ναυπηγική μονάδα της Ελευσίνας ανέφερε: «Μέχρι πριν δύο χρόνια και για περίπου εφτά χρόνια οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι, με τις οφειλές να αγγίζουν τα 44 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή δύο από τις δεξαμενές ήταν βουλιαγμένες και το σύνολο των εγκαταστάσεων υπό διάλυση.

Εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο, που έχει ξεκινήσει η ενδιάμεση λειτουργία, οι εργαζόμενοι έχουν λάβει περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ για οφειλές παλαιάς ιδιοκτησίας, πληρωμές και αποζημιώσεις. Βάσει του σχεδίου εξυγίανσης θα εξοφληθούν 43 εκατομμύρια χρέη της προηγούμενης ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί είναι άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής, ενώ συνολικά θα ξεπεράσουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, τα επισκευαζόμενα πλοία μέσα σε δεκατρείς μόλις μήνες έχουν ξεπεράσει τα 85, ενώ σε ετήσια βάσει θα κινούμαστε κοντά στα 110 με 120 πλοία, με τα τωρινά δεδομένα, χωρίς καν να υπολογίσουμε τις επενδύσεις σε νέες πλωτές δεξαμενές και στις δυο ναυπηγικές μονάδες μας. Στη Σύρο το αντίστοιχο νούμερο είναι κοντά στα 100 πλοία ετησίως. Και εδώ χρειάζεται να τονιστεί η τεράστια διαφορά με το παρελθόν, όπου για παράδειγμα στη Σύρο, οι επισκευές έφταναν τις 25 ετησίως, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Σύρο και Ελευσίνα 18 πλοία ταυτόχρονα.

Συνολικά δηλαδή, επισκευάζουμε γύρω στα 220 πλοία το χρόνο. Πλοία που μέχρι πρότινος καταλήγανε στην Τουρκία κυρίως, αφήνοντας πίσω στη χώρα μας χιλιάδες ανέργους, καθώς μιλάμε για ένα ιδιαίτερα διευρυμένο οικοσύστημα οικονομίας .

Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε να βρούμε κατάλληλα καταρτισμένους εργαζόμενους και γι’ αυτό πήραμε πρωτοβουλία και σε αυτό το κομμάτι. Σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και Υπουργείο Παιδείας, διατηρούμε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης στη Σύρο και στην Ελευσίνα, με ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και στις οποίες παρέχεται στους φοιτητές συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εργασίας εντός των εγκαταστάσεων των Ναυπηγείων.».

Τα επόμενα χρόνια φιλοδοξούμε τα Ναυπηγεία του Ομίλου ΟΝΕΧ, σε Νεώριο και Ελευσίνα, να αποκτήσουν μια ολοκληρωτική κουλτούρα συνεργασίας, λειτουργώντας εναρμονισμένα ως μια ενιαία επιχείρηση. Το μέγεθος μετράει σε μια διεθνοποιημένη αγορά όπως είναι αυτήν της Ναυτιλίας και γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να γίνει σαφές ότι εμείς ανταγωνιζόμαστε καθημερινά χώρες όπως η Μάλτα, η Τουρκία, η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτός ήταν ο ανταγωνισμός μας όταν υπογράψαμε τα συμβόλαια με την Αλγερία, συμφωνία που για πρώτη φορά δόθηκε προς τη χώρα μας.

Για το κομμάτι των επερχόμενων συμφωνιών και επενδύσεων ανέφερε: «Στο κομμάτι της εμπορικής ναυτιλίας φιλοδοξούμε να γίνουμε κόμβος μετασχηματισμού του κλάδου και πράσινης μετάβασης για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε πολύ κοντά να εξαγοράσουμε νέες τεχνολογίες σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων καυσίμου και carbon capsule συστήματα.

Στον τομέα κατασκευών νέων πλοίων, όπως ανέφερε ο Π. Ξενοκώστας, μέσα στο επόμενο δίμηνο θα υπογραφεί το πρώτο συμβόλαιο κατασκευής 100 μέτρων πλοίων (ferryboat) με την Attica. Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται και η υπογραφή συμφωνίας, επίσης με Έλληνα ιδιοκτήτη, για την κατασκευή δύο tagboats, όπως και ένα τρίτο συμβόλαιο κατασκευής πλοίου 45 μέτρων.

Στο αμυντικό κομμάτι στόχος μας να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε πλοία εδώ στην Ελλάδα υποστηρίζοντας το στόλο. Το κομμάτι υπό-κατασκευής μέρους δε μας αφορά. «Τα ελληνικά Ναυπηγεία δεν είναι μηχανουργεία άλλων Ναυπηγείων».

Τέλος, όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, φιλοδοξούμε και είμαστε προετοιμασμένοι μες τη χρονιά να προχωρήσουμε στο εγχείρημα των πλωτών ανεμογεννητριών, οι οποίες θα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Η αγορά αυτή μέχρι το 2050 στην χώρα μας αποτιμάται σε πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. ».

Στο Forum, που συγκέντρωσε και φέτος κορυφαίους εκπροσώπους από την πολιτική, την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, o Π. Ξενοκώστας συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Navigating the Path Towards a Resilient Economy: Investment Strategies and Growth Opportunities», στο πλαίσιο της ενότητας «Growth & Investments».

Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, μετείχαν επίσης ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος & Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, o Κωνσταντίνος Μπήτρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Streem Global Greece, o Xάρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. (HDBI, πρώην ΤΑΝΕΟ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner - Συνιδρυτής EOS CAPITAL PARTNERS & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ο Χάρης Μίχος, Διευθυντής- Γραφείο Υποδομών United States International Development Finance Corporation, Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Senior Partner - Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής στη Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Φιλιππίδης, Δημοσιογράφος στο MEGA, Τα Νέα και οt.gr.