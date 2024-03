Trastor: Ο Γεώργιος Φιλόπουλος αναλαμβάνει Chief Investment Officer

H Trastor ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Γεώργιος Φιλόπουλος αναβαθμίζεται σε Chief Investment Officer, με σχετική της ανακοίνωση.

Η εισηγμένη τονίζει πως ο κ. Φιλόπουλος κατέχει 20ετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στην υλοποίηση επενδύσεων στον κλάδο του Real Estate, τη διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Κατά το παρελθόν διετέλεσε ανώτερο στέλεχος του Ομίλου της Τράπεζας ΠειραιώςΠΕΙΡ -0,93% με κύριες αρμοδιότητες την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σύνθετα έργα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) σε Real Estate Economics & Finance από το London School of Economics και Executive Certificates σε Real Estate Finance and Capital Markets από το Harvard Graduate School of Design.