EY: Ο Δ. Παπακανέλλου νέος Εταίρος στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών

Η ΕΥ Ελλάδος ανακοινώνει την ένταξη του Δημήτριου Παπακανέλλου ως Εταίρου στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών.

Ειδικότερα, ο κ. Παπακανέλλου θα ηγείται των Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής προς πελάτες σε κλάδους εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα, με έμφαση την ενέργεια, τη βιομηχανία, τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανεμπόριο, ενισχύοντας παράλληλα την ομάδα της EY-Parthenon στην Ελλάδα. H EY-Parthenon αποτελεί τον παγκόσμιο εξειδικευμένο βραχίονα της EY με έμφαση αποκλειστικά σε θέματα εταιρικής στρατηγικής, με περισσότερους από 9.000 επαγγελματίες σε περισσότερες από 50 χώρες, που βοηθούν τους CEOs να μετασχηματίσουν τη στρατηγική τους, ώστε να

δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία στους οργανισμούς τους.

Με 25 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Δημήτριος Παπακανέλλου έχει ηγηθεί σημαντικών έργων αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού, βελτιστοποίησης λειτουργιών στην αλυσίδα αξίας, commercial & operational due diligence, καθώς και στρατηγικής και επιχειρησιακής ενοποίησης στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών, σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων της οικονομίας, όπως η ενέργεια, τα καταναλωτικά προϊόντα και το λιανεμπόριο, η βιομηχανία και τα logistics.

Πριν ενταχθεί στην ΕΥ, διετέλεσε Partner και Head of Strategy, Operations &Customer (2019-2024), καθώς και Director και Head of Strategy, Operations & Customer για τους κλάδους καταναλωτικών προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (2014-2019), σε δύο εκ των Big4 ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών. Διετέλεσε επίσης αρχικά σύμβουλος και μετέπειτα Head of Management Consulting Services (2004-2014) σε εταιρεία συμβούλων διοίκησης, ενώ έχει εργαστεί και ως σύμβουλος και αναλυτής σε συμβουλευτικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο (1998-2002).

Ο κ. Παπακανέλλου είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων από τα πανεπιστήμια του Sheffield (MSc, Automatic Control & Systems Engineering) και του Manchester (MSc, Operations Management), καθώς και

μεταπτυχιακού διπλώματος στο Machine Learning από το Πανεπιστήμιο του Stanford. Διαθέτει, επίσης, Certified Diploma in Accounting & Finance από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Θέλω να καλωσορίσω τον Δημήτρη Παπακανέλλου στη διοικητική ομάδα της EY και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο του. Η μακρόχρονη εμπειρία του στην υποστήριξη διοικήσεων στη διαχείριση σύνθετων στρατηγικών προβλημάτων, οι εξειδικευμένες γνώσεις του στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και των καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και η κατανόηση της τεχνολογίας που διαθέτει, αποτελούν πολύτιμες προσθήκες για τις υπηρεσίες εταιρικής στρατηγικής που προσφέρουμε. Καθώς αναπτυσσόμαστε διαρκώς, δεσμευόμαστε να ενισχύουμε την ομάδα μας με έμπειρους επαγγελματίες, για να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας και την αγορά, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που αναμένουν από την ΕΥ Ελλάδος».