Μασκ: Αμοιβή 6 δισ. δολαρίων του ζητούν δικηγόροι για υπόθεση της Tesla

Οι δικηγόροι που ακύρωσαν την Παρασκευή, την αποζημίωση των 56 δισ. δολαρίων του Έλον Μασκ ως υπερβολική, ζήτησαν νομική αμοιβή ρεκόρ 6 δισ. δολαρίων, καταβλητέα υπό τη μορφή μετοχών της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla , αναφέρει το Reuters.

«Αναγνωρίζουμε ότι η ζητούμενη αμοιβή είναι άνευ προηγουμένου, όσον αφορά το απόλυτο μέγεθος της», ανέφεραν τα τρία δικηγορικά γραφεία σε κατάθεση τους σε Δικαστήριο της πολιτείας του Ντέλαγουερ. Σύμφωνα με όσα αξιώνουν τα δικηγορικά γραφεία, η αμοιβή αντιστοιχεί σε ωριαία αμοιβή 288,888 δολαρίων.

Ο Μασκ κατήγγειλε το αίτημα τους ως «εγκληματικό», αναρτώντας στην πλατφόρμα του X ότι «οι δικηγόροι που δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να βλάψουν την Tesla θέλουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια».

The lawyers who did nothing but damage Tesla want $6 billion. Criminal. https://t.co/JI6eQPTxQ2

— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024