Ποιο είναι το πρωτοποριακό «καθαρό» project στη Νέα Οδό. Πώς ο όμιλος συνδυάζει την ηγετική του θέση στους σε υποδομές – μεταφορές και «πράσινη» ενέργεια. Στόχος η πώληση προϊόντων/υπηρεσιών σε τρίτους/καταναλωτές. Η ανάγκη για ενεργειακή κάλυψη σε αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, αεροδρόμια. Η «πρωτιά» με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το χαρτοφυλάκιο μεταφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μια σημαντική συνεργασία – προσέγγιση με το «βλέμμα» στο μέλλον, σε άλλους πελάτες/χρήστες μεταφορών (οδικούς άξονες, λιμένες, αεροδρόμια), όπως και στο δικό του χαρτοφυλάκιο με τα 1.600 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομων της χώρας (συμβάσεις παραχώρησης όπως οι ΝΕΑ ΟΔΟΣ, Κεντρική Οδός, Εγνατία, Αττική Οδός, ΒΟΑΚ κ.α.) καθώς και άλλες υποδομές στον τομέα μεταφορών (λιμάνια, αεροδρόμια), γνωστοποίησε χτες ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κοιτώντας προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης «πράσινης» ενεργειακής αυτονομίας, σε αποκλειστική συνεργασία με την ελληνική εταιρεία EasyPower A.E., που είναι κάτοχος της σχετικής τεχνολογίας. Επιχειρώντας, με αυτό το μοντέλο, να δώσει λύση και καινοτόμα «απάντηση» στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες αεροδρομίων, λιμανιών, αυτοκινητοδρόμων, καθώς και άλλων μεγάλων καταναλωτών, για πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια.

Ποιο είναι το πρωτοποριακό και «πράσινο» project; Με λίγα λόγια, ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Σείριος στη Μαλακάσα που λειτουργεί η Νέα Οδός, είναι ο πρώτος ηλιακός υβριδικός σταθμός ταχυφόρτισης σε ελληνικούς αυτοκινητόδρομους που λειτουργεί με απευθείας σύνδεση των ταχυφορτιστών στο συνεχές ρεύμα που παράγεται από τα ηλιακά πάνελ, και θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής τάσης.

Πωλήσεις προς τρίτους, πώς συνδυάζει τις δυο βασικές δράσεις

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να έχει εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν σχεδιάζει να καλύψει απλώς και μόνο τις ενεργειακές ανάγκες των δικών του υποδομών, αλλά να... εξάγει την εν λόγω τεχνογνωσία, να πουλήσει τα προϊόντα και αυτού τους είδους τις «καθαρές» υπηρεσίες προς τρίτους, προς άλλους χρήστες/καταναλωτές υποδομών, προς όφελος προφανώς των μεγεθών του γκρουπ. Οι οποίοι χρήστες μπορεί να λειτουργούν υποδομές αυτοκινητόδρομων, λιμένων, αεροδρομίων, δηλαδή είναι σαφές ότι ανοίγεται ένα νέο μεγάλο πεδίο δράσης και προοπτικών για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Που σπεύδει, με έναν πρωτοποριακό και «πράσινο» τρόπο, να συνδυάσει την ηγετική του θέση στους δύο βασικούς τομείς δράσης του, τις υποδομές – μεταφορές και την «πράσινη» ενέργεια (ΑΠΕ κ.α.).

Οι νέες ανάγκες

Σημειώνεται ότι θεωρητικά βρισκόμαστε σε μια συγκυρία στην οποία η χώρα οφείλει, αν θέλει να ακολουθήσει να ευρωπαϊκά πρότυπα, να επενδύσει ευρύτερα στην ηλεκτροκίνηση, στην «καθαρή» ενέργεια, στην αύξηση της διείσδυσης της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την τοποθέτηση αντίστοιχων υποδομών (φορτιστές κ.α.).

Το σκεπτικό της κίνησης του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σχετίζεται με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια μεγάλοι καταναλωτές ειδικά στον κλάδο των μεταφορών, όπως λιμάνια, αεροδρόμια και αυτοκινητόδρομοι, αναζητούν τρόπο να καλύψουν εξ ολοκλήρου τις ενεργειακές ανάγκες τους με πράσινη ενέργεια, αφού πέρα από φιλική προς το περιβάλλον και φθηνή ως προϊόν, η ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές δεν επιβαρύνεται και από μία σειρά από τέλη άνθρακα. Περαιτέρω, η εντεινόμενη τάση εξηλεκτρισμού των μεταφορών δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια που τα δίκτυα ηλεκτρισμού δυσκολεύονται να καλύψουν άμεσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αυτοκινητόδρομοι, όπου με βάση το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. εκτιμάται πως στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα απαιτούνται νέοι υποσταθμοί τουλάχιστον 10 MW νέας ηλεκτρικής ισχύος ανά 60 χλμ. δρόμου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η χώρα μας έχει υποχρέωση εγκατάστασης εκατοντάδων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων ανά συγκεκριμένες αποστάσεις των οδικών αξόνων. Άρα, θα απαιτηθούν επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ. Και στην κυβερνητική ατζέντα πάντως είναι ψηλά το πλάνο» Ηλεκτροκίνηση - Πρόγραμμα επιδότησης Φορτίζω Παντού» για την ανάπτυξη δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (κυρίως υψηλής ισχύος) σε εθνικές οδούς, αστικά κέντρα, μεταφορικές υποδομές κ.α.

Ποιο είναι το project, γιατί θεωρείται πρωτοποριακό

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει κατασκευή στεγάστρων για τα πάρκινγκ των αυτοκινήτων, τοποθέτηση σε αυτά Φ/Β, συνολικής ισχύος περίπου 500 kWp, 2 φορτιστές DC υψηλής ισχύος σε κάθε κλάδο, δηλαδή σύνολο 4 φορτιστές ισχύος 120 kW έκαστος, υβριδικούς Ιnverter. Το ρεύμα από τα Φ/Β πηγαίνει στο φορτιστή όταν υπάρχει αυτοκίνητο να φορτίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας και παράλληλα όση ενέργεια δεν καταναλώνεται από τις φορτίσεις οχημάτων, χρησιμοποιείται απευθείας για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μαλακάσας (Σείριος). Στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του πρωτοποριακού σταθμού περιλαμβάνονται η χρήση εξειδικευμένων υβριδικών μετατροπέων, ικανών να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με ή χωρίς το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης, οι εξελιγμένοι ταχυφορτιστές δύνανται να τροφοδοτούνται απευθείας με σταθερή τάση από τους ηλιακούς συλλέκτες ή τις μπαταρίες, ή και από τα δύο συγχρόνως αποφεύγοντας απώλειες άνω του 12%, ενώ εφαρμόστηκε ειδικό Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις ανάγκες των ταχυφορτιστών αλλά και των ιδιοκαταναλώσεων του σταθμού αποφεύγοντας την έγχυση ενέργειας προς το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

«Λειτουργώντας σχεδόν όπως ένα υβριδικό αυτοκίνητο, το "έξυπνο" σύστημα διαβάζει τις ανάγκες του σταθμού ηλεκτροφόρτισης και των υποδομών του ΣΕΑ, την ενέργεια που παράγεται, την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί και την κατάσταση του δικτύου, και ανάλογα προτεραιοποιεί τις πηγές άντλησης ενέργειας, εξασφαλίζοντας όχι μόνο τη βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία στον ΣΕΑ, αλλά και φροντίζοντας να μην υπάρχει επίδραση στο ίδιο το δίκτυο ηλεκτρισμού. Άρα, αν πχ ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών απαιτεί έξτρα ενέργεια, βασίζεται σε αυτή που έχει ήδη αποθηκεύσει, χωρίς να προκαλεί ξαφνική κλιμάκωση στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Επίσης, οι αιχμιακές ανάγκες της φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, και μάλιστα σε απευθείας σύνδεση με τα Φ/Β πανέλα, αποφεύγοντας τις απώλειες ανόρθωσης σε εναλλασσόμενο ρεύμα και επιτυγχάνοντας ικανότητα 25.000 φορτίσεων κατ’ έτος αποκλειστικά από τον ήλιο», σημείωσε ο κ. Μάνος Μουστάκας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η «παγκόσμια πρώτη» στην 115 Πτέρυγα Μάχης

Πάντως, ήδη ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αφήσει αποτύπωμα σε τέτοια έργα. Προ ολίγων ετών, έκανε δωρεά ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στην εθνική άμυνα της χώρας μας καθιστώντας την 115 Πτέρυγα Μάχης την πρώτη παγκοσμίως πράσινη αεροπορική εγκατάσταση που διαθέτει υψηλό βαθμό καθαρής ενέργειας και αυτονομίας. Η μετατροπή της κρίσιμης για την εθνική αεράμυνα 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα σε «πράσινη» εγκατάσταση, δηλαδή σε εγκατάσταση σχεδόν Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (near Zero Carbon Emissions Airport) με παράλληλη κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρισμό κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Net Zero Energy Airport), επιτεύχθηκε αξιοποιώντας ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και συνδέοντάς το με ένα μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Προκειμένου, ωστόσο, να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη διαχείριση της παραγόμενης και καταλισκόμενης ενέργειας, αναπτύχθηκε και ένα «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας (Energy Management System). Άρα αν π.χ. η μονάδα απαιτεί έξτρα ενέργεια, βασίζεται σε αυτή που έχει ήδη αποθηκεύσει, χωρίς να προκαλεί ξαφνική κλιμάκωση στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Αντίστοιχα, ακόμα και αν το δίκτυο ηλεκτρισμού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας (black-out) και υπάρχει συνεχής νέφωση – άρα τα φωτοβολταϊκά έχουν περιορισμένη παραγωγή – η μονάδα λειτουργεί μέχρι και για 48 ώρες καλύπτοντας τα κρίσιμα φορτία της, βασιζόμενη μόνο στην αποθηκευμένη ενέργεια που διαθέτει.

Το χαρτοφυλάκιο μεταφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτός του mega χαρτοφυλακίου κεντρικών αυτοκινητόδρομων, είναι βασικός εταίρος στη σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία/εκμετάλλευση, για 35 έτη, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, είναι στους διεκδικητές της σύμβασης για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, συμμετείχε στο γκρουπ (με Αμερικανικό σχήμα) που κέρδισε τον διαγωνισμό της υπο-παραχώρησης του λιμένα Φίλιππος Β’ Καβάλας, ενώ γενικά είναι μεγάλο και γνωστό το αποτύπωμά του στον τομέα υποδομών – μεταφορών με μεγάλο σε μέγεθος και γκάμα χαρτοφυλάκιο. Ως εκ τούτου, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει ως ο μεγαλύτερος παραγωγός καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε έργα παραχωρήσεων με περισσότερα από 1.600 χλμ. αυτοκινητοδρόμων υπό διαχείριση, έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της όλο και πιο επιτακτικής ζήτησης εκ μέρους των μεγάλων καταναλωτών για πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια και της εξαιρετικά απαιτητικής διαχείρισης που αυτή προκαλεί στα δίκτυα ηλεκτρισμού, μέσω μιας πρωτοπόρου ενεργειακής αρχιτεκτονικής και μίας ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών με Αποθήκευση Ενέργειας (με χρήση μπαταριών).

Ποια είναι η «EASY POWER A.E.»

Σκοπός της EASY POWER A.E είναι οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και η μελέτη ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που σκοπό έχουν την μείωση του κόστους ρεύματος για τους ίδιους τους καταναλωτές αλλά και την άμβλυνση ή εξάλειψη του Ενεργειακού Αποτυπώματος κτιρίων και εγκαταστάσεων. Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει και κατασκευάσει, αυτόνομα/υβριδικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.