Η BE Semiconductor Industries NV υπόσχεται πολλά κέρδη στους επενδυτές

Η ευρωπαϊκή τεχνολογική μετοχή με τις καλύτερες επιδόσεις του περασμένου έτους, η εταιρεία κατασκευής τσιπ, BE Semiconductor, έχει περιθώρια για περισσότερα κέρδη το 2024, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs, οι οποίοι προβλέπουν ισχυρή ζήτηση για τον προηγμένο εξοπλισμό συσκευασίας τσιπ της εταιρείας.

Στέλεχος της GoΙdman συνιστά στους πελάτες του να αγοράσουν τη μετοχή, προβλέποντας ότι θα ανέλθει έως και τα 165 ευρώ μέσα στους επόμενους 12 μήνες, δηλαδή θα κερδίσει 25% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η τιμή-στόχος της Goldman είναι η υψηλότερη μεταξύ των αναλυτών της Wall Street που παρακολουθεί το Bloomberg.

Η BE Semiconductor είναι μία ευρωπαϊκή εταιρεία που ωφελήθηκε από τη βιασύνη των επενδυτών να ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη. Το 2023 σημείωσε άνοδο άνω του 140% . Όμως δεν συμμερίζονται όλοι οι αναλυτές την αισιοδοξία της Goldman. Για παράδειγμα, η Deutsche Bank έχει εκφράσει την άποψη ότι οι επενδυτές «μπορεί να παρασύρονται λίγο» από την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα της BE Semiconductor από την υβριδική συγκόλληση θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ έως το 2027, από περίπου 50 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει ήδη λάβει παραγγελίες επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd., τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο.