Ηλεκτροκίνηση: Πού βρίσκονται τα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και το «Φορτίζω Παντού»

Με υψηλές προσδοκίες εξελίσσεται το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση στην χώρα μας το οποίο ανοίγει τον δρόμο ώστε μέχρι το 2035 όλα τα αυτοκίνητα α είναι μηδενικών ρύπων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα προγράμματα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» και το «Φορτίζω Παντού».

Με υψηλές προσδοκίες εξελίσσεται το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση στην χώρα μας το οποίο ανοίγει τον δρόμο ώστε μέχρι το 2035 όλα τα αυτοκίνητα α είναι μηδενικών ρύπων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα προγράμματα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» και το «Φορτίζω Παντού» τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των ιδιωτών, των οργανισμών και των επιχειρήσεων και την κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση πόρων για έναν νέο κύκλο επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πηγή του αρμόδιου υπουργείου, το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», το πρόγραμμα που το οποίο επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα καταγράφει ικανοποιητικό ενδιαφέρον. Μέχρι το τέλος του 2023 οι αιτήσεις είχαν προσεγγίσει τις 21.000 ενώ όπως είναι γνωστό πριν από λίγο καιρό ο προϋπολογισμός της δράσης αυξήθηκε στα 65 εκατ. ευρώ από τα 50 εκατ. που είχαν προβλεφθεί αρχικά και μάλιστα προκειμένου οι διαδικασίες να καταστούν πιο ευέλικτες, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει παραταθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2024 και σύμφωνα με πληροφορίες, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι για τον τρέχοντα κύκλο εξαντλούνται, αναζητώνται τρόποι βελτίωσης των κινήτρων καθώς και πόροι προκειμένου να τρέξει το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Ο νέος κύκλος, ο οποίος έχει ήδη προαναγγελθεί από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, αναμένεται ότι θα αποτελέσει μια βελτιωμένη έκδοση των δύο προηγούμενων. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, ο νέος κύκλος είναι πιο πιθανό ότι θα «τρέξει» το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Βασική προτεραιότητα στις δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί η βελτίωση των κινήτρων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κάτι που ήδη επιτυγχάνεται εν μέρει με την νέα ΚΥΑ για την επαναδιάθεση πόρων ύψους 6,4 εκατ. ευρώ από αιτούντες που δεν ανταποκρίθηκαν) και η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, ένα ζήτημα το οποίο δείχνει να αποτελεί και ένα μεγάλο αγκάθι για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών ταξί.

Οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Όπως είναι γνωστό, για τους ιδιώτες, επιδοτείται κατά 30% η αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος επί της λιανικής τιμής προ φόρων έως του ποσού των 8.000 ευρώ (πρόκειται για ποσό αυξημένο σε σχέση με τις 6.000 που ίσχυε στην προηγούμενη φάση). Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ εάν ο ιδιώτης επιλέξει να κάνει απόσυρση και κατά επιπλέον 500 ευρώ εάν εγκαταστήσει έξυπνο φορτιστή, φθάνοντας έτσι στα 9.500 ευρώ.

Για αγορά ηλεκτρικών δικύκλων/τρικύκλων επιδοτείται το 30% έως το ποσόν των 1.300 ευρώ ενώ η αγορά μικροαυτοκίνητο η επιδότηση φθάνει στο 40% για ποσό έως 3.000 ευρώ. Για ηλεκτρικό ποδήλατο η επιδότηση φθάνει στο 40% για ποσόν έως 800 ευρώ και σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στην περίπτωση των ποδηλάτων, πρόκειται για την υψηλότερη επιδότηση στην Ευρώπη. Σε περίπτωση απόσυρσης δίκυκλου ή τρίκυκλου, ο δικαιούχος λαμβάνει επιπλέον 400 ευρώ.

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος επιλέξει ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας 25.000 ευρώ και επιθυμεί να προσθέσει εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ αξίας 5.000, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 30.000 ευρώ, το οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τις 25.000€ και στο τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

Όσον αφορά στις εταιρείες, η επιδότηση για την αγορά από ένα έως 20 αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 30% της λιανικής τιμής προ φόρων (ΛΤΠΦ) με μέγιστο ποσό τις 8000 ευρώ για κάθε ένα όχημα. Η επιδότηση που δικαιούται για την αγορά από 20 και άνω αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 20% της ΛΤΠΦ με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ 6.000 ευρώ για κάθε ένα όχημα.

«Συντηρητική» η πορεία του «Φορτίζω Παντού»-Παράταση μέχρι την άνοιξη του 2024

Η δράση επιδότησης για την ανάπτυξη 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων «Φορτίζω Παντού» η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα λάβει παράταση μέχρι την άνοιξη του 2024 (Απρίλιο, Μάιο) αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην χώρα. Όπως αναφέρει σχετική πηγή μιλώντας στο Insider.gr, το πρόγραμμα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων και μικρών οργανισμών οι οποίοι αναμένεται να ανοίξουν τα «χαρτιά τους» ακριβώς κατά την περίοδο όπου θα λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Η δαπάνη του προγράμματος για τα έτη 2022 - 2024 ανέρχεται σε 79.790.000 και δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία, οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come - first served), και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Με βάση την διακήρυξη του προγράμματος, αντικείμενο είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν έως και σε ποσοστό 70% ιδιωτικοί φορείς μεταξύ των οποίων πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα ώστε να εγκαταστήσουν σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης δηλαδή εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.