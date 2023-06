«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»: Τριπλάσια απορρόφηση και αυξημένο ενδιαφέρον για τα ΙΧ

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 17.429 αιτήσεις για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2». Πάνω από το ένα τέταρτο των αιτήσεων αφορά σε ΙΧ.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση περνάει στην επόμενη φάση με τη δημόσια διαβούλευση να έχει πλέον ολοκληρωθεί και τα εμπλεκόμενα μέρη να «σηκώνουν» μανίκια για να θέσουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο που προβλέπει ότι μέχρι το 2035 όλα τα αυτοκίνητα θα είναι μηδενικών ρύπων.

Όπως είναι γνωστό, για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση και του ΕΣΕΚ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μια πολυεπίπεδη στρατηγική που σκοπό θα έχει να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να φέρει την ηλεκτροκίνηση σε κάθε γωνιά της χώρας, δια ξηράς, δια θαλάσσης και από αέρος. Για αυτό το λόγο ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται προγράμματα επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων αλλά και την ανάπτυξη των υποδομών όπως είναι το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» και το «Φορτίζω παντού».

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η πορεία του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», το οποίο επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι αρκετά ικανοποιητική με την απορρόφηση να είναι τριπλάσια σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα. Όπως φαίνεται, οι Έλληνες εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την ιδέα απόκτησης ηλεκτρικού οχήματος ή δίκυκλου ενώ σταθερό παραμένει το ενδιαφέρον και για την μικροκινητικότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΝ, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 17.429 αιτήσεις με το 81,77%, δηλαδή οι 14.252 αιτήσεις να αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και το 18,23% (3.177 αιτήσεις) να έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις. Πάνω από το ένα τέταρτο των αιτήσεων αφορά σε ΙΧ.

Πρώτα στη λίστα ενδιαφέροντος βρίσκονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα (χωρίς φορτιστή και χωρίς απόσυρση) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 35,48% των αιτήσεων (6.817 αιτήσεις), ακολουθούν τα δίκυκλα/τρίκυκλα L1-L4 (χωρίς φορτιστή και χωρίς απόσυρση) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 30,46% των αιτήσεων (5.851 αιτήσεις), τα ΙΧ επιβατικά (Μ1 BEV) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 20,08% των αιτήσεων (3.857 αιτήσεις), τα δίκυκλα/τρίκυκλα L6-L7 (χωρίς φορτιστή και χωρίς απόσυρση), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 4,33% (831 αιτήσεις), τα ΙΧ επιβατικά (Μ1 BEV), με φορτιστή και χωρίς απόσυρση, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 3,87% των αιτήσεων (744 αιτήσεις), τα δίκυκλα/τρίκυκλα L1-L4, χωρίς φορτιστή και με απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 2,77% των αιτήσεων (532 αιτήσεις), τα επαγγελματικά οχήματα (Ν1 BEV) χωρίς φορτιστή και χωρίς απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 1,32% των αιτήσεων (353 αιτήσεις), τα ΙΧ επιβατικά χωρίς φορτιστή και με απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 0,52% των αιτήσεων (100 αιτήσεις),τα ΙΧ επιβατικά με φορτιστή και με απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 0,43% των αιτήσεων (82 αιτήσεις), τα δίκυκλα/τρίκυκλα L5 χωρίς φορτιστή και χωρίς απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 0,34 % των αιτήσεων (66 αιτήσεις),τα επαγγελματικά οχήματα με φορτιστή και χωρίς απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 0,28% των αιτήσεων (53 αιτήσεις), τα δίκυκλα/τρίκυκλα L6-L7 χωρίς φορτιστή και με απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 0,05% των αιτήσεων (εννέα αιτήσεις), τα επαγγελματικά οχήματα N1 BEV χωρίς φορτιστή και με απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 0,05% των αιτήσεων (10 οχήματα) και τέλος, τα επαγγελματικά οχήματα Ν1 BEVμε φορτιστή και χωρίς απόσυρση τα οποία αντιπροσωπεύουν το 0,02% των αιτήσεων (3 αιτήσεις).

Προχωρούν οι υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Σε καλό δρόμο όμως βρίσκονται και οι υποδομές φόρτισης οι οποίες αποτελούν και τη βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Ο αριθμός εγκατεστημένων δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης προσέγγιζε τους 3.200 το 2022 έναντι των μόλις 100 που υπήρχαν το 2019, ενώ οι εταιρείες που δραστηριοποιούντα στην αγορά και είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης ξεπερνούν τις 35.

Η δράση «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» έχει στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση έχουν ξεκινήσει και θα υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023) μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος (https://fortizopantou.gov.gr).

Η δαπάνη του προγράμματος για τα έτη 2022 - 2024 ανέρχεται σε 79.790.000 και δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία, οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come - first served), και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν έως και σε ποσοστό 70% ιδιωτικοί φορείς μεταξύ των οποίων πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα ώστε να εγκαταστήσουν σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.