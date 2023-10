Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ: Η All Aboard Alliance εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα Diversity@Sea

«Ξεκινήσαμε με μια ξεκάθαρη αποστολή: να καταστήσουμε τη ζωή στη θάλασσα πιο συμπεριληπτική και ελκυστική για όλους τους ναυτικούς.» δήλωσε η Susanne Justesen, διευθύντρια προγράμματος του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Φόρουμ.

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, το Diversity@Sea, όπου 11 εταιρείες θα εισάγουν μια σειρά από πιλοτικά μέτρα, που θα καταστήσουν τη ζωή στη θάλασσα πιο συμπεριληπτική και ελκυστική για όλους τους ναυτικούς, ανακοίνωσε η All Aboard Alliance, μια δράση του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Φόρουμ.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι 11 συμμετέχουσες εταιρείες έχουν δεσμευτεί να εκπληρώσουν μια σειρά από στοιχειώδεις απαιτήσεις εν πλω, πιλοτικά σε ένα από τα πλοία του στόλου τους.

Μεταξύ αυτών, η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων γυναικών στο πλοίο (σημαντικό νούμερο για έναν κλάδο που το ποσοστό των γυναικών οριακά αγγίζει το 2%), η παροχή κατάλληλων συνθηκών για την κάλυψη των εμμηνορροϊκών αναγκών τους, η αδιάλειπτη παροχή wi-fi σε όλα τα μέλη του πληρώματος και η διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του πληρώματος θα έχουν πρόσβαση σε είδη ατομικής υγιεινής ανάλογου των αναγκών και του σωματότυπού τους.

Τα πλοία του πιλοτικού προγράμματος θα αποπλεύσουν μόλις καλύψουν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις, ενώ τα έξι πρώτα έχουν προγραμματιστεί για απόπλου έως την 1η Νοεμβρίου.

Οι εταιρείες, που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Diversity@Sea είναι οι Bernhard Schulte Shipmanagement, bp Shipping, Cargill, Chevron Shipping, Diana Shipping, Dorian LPG, Gaslog, Hafnia, Stena, Synergy και Swire Shipping. Ένα από τα πλοία που συμμετέχουν είναι το Southern Reverence της Synergy που είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τη Σιγκαπούρη στις 30 Οκτωβρίου έχοντας στο πηδάλιο τη Radhika Menon, που είναι η πρώτη γυναίκα καπετάνιος του Εμπορικού Ναυτικού της Ινδίας.

«Έχουμε πολλές συμμετέχουσες εταιρείες (στo Diversity@Sea), και θα δούμε πολλές αλλαγές καθώς “We have a lot of companies involved [in the Diversity@Sea initiative], so this will bring out a lot of change because it sends a very loud message saying the industry is ready to accommodate women,” said Captain Menon. “And it gives a sense of assurance to all the existing and aspiring seafarers that the system is changing.”

Τα μέτρα του πιλοτικού αυτού προγράμματος θα εξετάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ελεύθερου χρόνου για όλους όσοι είναι εν πλω¹ και θα εφαρμόσει πρωτόκολλα που φιλοδοξούν να διασφαλίσουν ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από εκφοβισμούς, παρενοχλητικές και κακοποιητικές συμπεριφορές.

«Η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος Diversity@Sea επιβεβαιώνει τη δέσμευση της All Aboard Alliance και των εταιρειών που συμμετέχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Με 11 εταιρείες στο τιμόνι της πρωτοβουλίας, στρώνουμε το έδαφος για μια ναυτιλιακή βιομηχανία καλύτερα εξοπλισμένη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος» είπε ο Mikael Skov, Co-Chair της All Aboard Alliance και CEO της Hafnia.

Το πιλοτικό πρόγραμμα Diversity@Sea αποτελεί μια φιλόδοξη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών μελών της All Aboard Alliance, που διερευνά τρόπους να καταστήσει τη ζωή εν πλω πιο συμπεριληπτική και ελκυστική για τους άνδρες και τις γυναίκες ναυτικούς. Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος Diversity@Sea, συνεντεύξεις 115 ναυτικών οδήγησαν στην αναγνώριση των 15 δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη θάλασσα, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα φέτος. Στη συνέχεια, ηγέτες του κλάδου, ναυτικοί και ειδικοί από τις εμπλεκόμενες εταιρείες συνεργάστηκαν και διαμόρφωσαν από κοινού συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

«Ξεκινήσαμε με μια ξεκάθαρη αποστολή: να καταστήσουμε τη ζωή στη θάλασσα πιο συμπεριληπτική και ελκυστική για όλους τους ναυτικούς.» δήλωσε η Susanne Justesen, διευθύντρια προγράμματος του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Φόρουμ.

«Μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης των 15 σημείων δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη θάλασσα μετατρέψαμε περισσότερες από 40 ιδέες σε εφαρμόσιμα μέτρα και λύσεις, που σήμερα αποτελούν το πιλοτικό πρόγραμμα Diversity@Sea. Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι να δοκιμάσει τα συγκεκριμένα μέτρα και τις προτεινόμενες λύσεις εν πλω σε επιλεγμένα πλοία. Επιδιώκουμε να συλλέξουμε πρακτικά και μετρήσιμα δεδομένα για το τι συνιστά μια ελκυστική και συμπεριληπτική καριέρα και συλλογικά να λάβουμε μέτρα που θα οδηγήσουν στις απαραίτητες αλλαγές.».

Προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο των εταιρειών που συμμετέχουν ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα, το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ θα συλλέξει και θα αξιολογήσει δεδομένα από τα μέλη των πληρωμάτων των πλοίων που θα ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης ναυτιλιακών δεδομένων PsiFyi. Η σύγκριση των δεδομένων αυτών με τα αντίστοιχα που προέρχονται από πλοία που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι αυτό που θα κρίνει την αποτελεσματικότητα των πιλοτικών μέτρων.

«Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτεί τη δέσμευσή μας και την αποφασιστικότητα των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου να οδηγήσουν στην αλλαγή και να διασφαλίσουν ένα μέλλον όπου ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η συμπερίληψη θα αποτελέσουν ακρογωνιαίους λίθους σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας» είπε η Susanne Justesen.