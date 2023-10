Blackstone: Η επένδυση του ενός δισ. δολαρίων στην Candle Media περνάει... ζόρια- Και φταίει η Ρις Γουίδερσπουν

Η εταιρεία που προαλειφόταν για το next big thing στον τομέα της ψυχαγωγίας αναμένεται να έχει κερδοφορία 50% χαμηλότερα απ' τις προβλέψεις.

Η Blackstone έδωσε στα πρώην στελέχη της Disney, Κέβιν Μάγιερ και Τομ Σταγκς, περισσότερα από 1 δισ. δολάρια για να δημιουργήσουν την επόμενη μεγάλη εταιρεία στον τομέα της ψυχαγωγίας. Αυτή η επένδυση, αναφέρει το Bloomberg, φέτος έχει τεθεί σε δοκιμασία.

Τα κέρδη της Candle Media, της εταιρείας που ξεκίνησαν οι Μάγιερ και Σταγκς το 2021 με τα κεφάλαια του επενδυτικού κολοσσού, αναμένεται να είναι περίπου 50% χαμηλότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το έλλειμμα προέρχεται από τα δύο μεγαλύτερα assets της Candle: Tο Hello Sunshine- την εταιρεία παραγωγών της ηθοποιού Ρις Γουίδερσπουν- και το Moonbug Entertainment, που παράγει προγράμματα παιδικής ψυχαγωγίας, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Οι Σταγκς και Μάγιερ χρέωσαν την πτώση των εσόδων σε μια «άνευ προηγουμένου» σύνολο εμποδίων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της διαφήμισης στο YouTube, των δύο απεργιών στο Χόλιγουντ (των σεναριογράφων και των ηθοποιών) και της υποχώρησης των δαπανών στη βιομηχανία του θεάματος.

«Ήταν σίγουρα μια απογοητευτική χρονιά», είπε ο Μάγιερ σε συνέντευξή του. «Αλλά μας αρέσει η θέση μας». Η εταιρεία είναι κερδοφόρα, πρόσθεσε, και αναπτύχθηκε φέτος παρά τις προκλήσεις.

Τα κέρδη της Candle φέτος αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 140 έως 170 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος. Αυτό το πόσο είναι χαμηλότερο από μια προηγούμενη εκτίμηση των 330 εκατομμυρίων δολαρίων και επίσης χαμηλότερο από μια πιο συντηρητική πρόβλεψη από τη διοίκηση και τη Blackstone. Το Hello Sunshine αναμένεται να προσφέρει μόλις το 10% των προβλεπόμενων κερδών, ενώ και τα κέρδη του Moonbug προβλέπονται μειωμένα κατά περίπου 30%.

«Η Candle είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα, υψηλής ποιότητας επιχείρηση με ταλέντο παγκόσμιας κλάσης και δημιουργική παραγωγή που είχε σημαντική οργανική ανάπτυξη μετά τις επενδύσεις μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Blackstone. «Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλους τους άλλους σε αυτόν τον κλάδο, υπήρξε αντίκτυπος από τις απεργίες που γίνονται μια φορά σε μια γενιά και από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον».

Πάντως, η κατάσταση έχει αφήσει την Candle με ένα δίλημμα - τι να κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει. Από τις μισή ντουζίνα συμφωνίες, μόνο το Moonbug δημιουργεί σημαντικό κέρδος και η Candle χρειάζεται αυτά τα μετρητά για να εξυπηρετήσει περισσότερα από το 1 δισ. δολάρια χρέους που έχει συγκεντρώσει.

Τον Αύγουστο του 2021, η Candle εξαγόρασε το πλειοψηφικό μερίδιο της Hello Sunshine της Γουίδερσπουν, η οποία παράγει το The Morning Show και το Little Fires Everywhere, σε μια συμφωνία που αποτίμησε την επιχείρηση στα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την δεινή θέση της Candle, οι ιδρυτές της εμφανίζονται αισιόδοξοι. «Είμαστε έτοιμοι για βιώσιμη ανάπτυξη το επόμενο έτος και μετά», δήλωσε ο Σταγκς σε δήλωσή του. «Όλοι πρέπει να ακονίσουν την εστίασή τους και να ακονίσουν τα μολύβια τους», πρόσθεσε.