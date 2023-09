Πώς υποδέχεται ο τραπεζικός κλάδος την Optima στο Χρηματιστήριο

Σε ένα αρκετά εύθραυστο περιβάλλον και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, εν μέσω και της έναρξης της κύκλου αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βρίσκει τον τραπεζικό κλάδο η Optima Bank, που ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της Λεωφόρου Αθηνών. Τα νέα δεδομένα για τις τέσσερις συστημικές μετά τη διόρθωση και η σύγκριση με την Optima. Τι αποκαλύπτει η τεχνική εικόνα για τράπεζες και Γενικό Δείκτη.

Σε ένα αρκετά εύθραυστο περιβάλλον και σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, εν μέσω και της έναρξης της κύκλου αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βρίσκει τον τραπεζικό κλάδο η Optima Bank , που ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της Λεωφόρου Αθηνών.

Το ισχυρό σετ αποτελεσμάτων της τράπεζας και οι φιλόδοξοι στόχοι που καλλιεργούνται, διαμορφώνουν ένα άκρως ελκυστικό επενδυτικό «story», που θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί προκειμένου να «χτυπήσει» τις τέσσερις συστημικές.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Optima είναι πως αποτελεί μια πιο «καθαρή» - από NPEs - και ταχέως αναπτυσσόμενη τράπεζα. Συγκεκριμένα, τα NPEs αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 11 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο, οδηγώντας το δείκτη NPE της τράπεζας στο 0,5% έναντι 0,6% για το 2022 και σε δείκτη κάλυψης 220% έναντι 181% το 2022. Οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν επίσης, φθάνοντας προς τα 3 δισ. ευρώ πλέον, όταν στα τέλη του 2022 άγγιζαν τα 2,177 δισ. ευρώ. Κάπως έτσι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 72,6% έναντι 76,9% το 2022.

Η καθαρή θέση της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 298,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι 253 εκατ. 2022. Η βελτίωση αποδόθηκε α) στα ισχυρά κέρδη του πρώτου εξάμηνο και β) στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με το οποίο άντλησε 60 εκατ. ευρώ το 2022, το οποίο μετατράπηκε σε ίδια κεφάλαια εντός του πρώτου εξαμήνου, μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τον Μάρτιο του 2023. Η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει σε μερίδιο αγοράς στο σκέλος των δανείων, σε επίπεδα υψηλότερα του 2,5% και του 2% στις καταθέσεις έως το 2025, από περίπου 1,5% και περίπου 2% αντίστοιχα, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία.

Όπως εκτιμά η Alpha Finance, η Optima Bank βρίσκεται σε μια καλή θέση ώστε να επιτύχει μια υψηλή κερδοφορία στο άμεσο μέλλον, και μάλιστα υψηλότερη από το μέσο όρο των συστημικών τραπεζών, υπό το πρίσμα του ευρύτερου υποστηρικτικού σκηνικού και του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Χρηματιστηριακής, η Optima αναμένεται να επιτύχει δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, ROTE, άνω του 20% ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιτοκιακών περιθωρίων (NIM), τα οποία αναμένεται να κορυφωθούν το 2023 στο 4,1% περίπου και να παραμείνουν εν συνεχεία σε υψηλά επίπεδα έως το 2025, αρκετά υψηλότερα από το 3%.

Αναλυτές επισημαίνουν πως ο δείκτης ROTE στη περίοδο 2023 - 2025 θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ήτοι στο 28% για φέτος και υποχωρώντας προς το 20% έως το 2025 (18% εκτός trading), καθώς το NIM υποχωρεί (στο 3,4% από 4,1% το 2023) εν μέσω ενός πιο ομαλοποιημένου περιβάλλοντος στα επιτόκια και το book value σταδιακά αυξάνεται (παρά τις διανομές μερισμάτων με ποσοστό διανομής επί των κερδών στο 30% - 35%). Σε pro forma βάση για την αναμενόμενη αύξηση κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ, η οργανική (μέσω κερδοφορίας) παραγωγή κεφαλαίου είναι αρκετή για να καλύψει την αύξηση του ενεργητικού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Χρηματιστηριακής, αφήνοντας τους δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) για το 2025 σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Περνώντας στο σκέλος του IPO και με τη διάθεση 21.000.000 νέων κοινών μετοχών (19.950.000 θα διατεθούν, μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό), που αποτελεί το 28,5% του συνόλου των μετοχών της, η Optima στοχεύει στην άντληση 150 εκατ. ευρώ, με ανώτατη τιμή διάθεσης στα 7,20 ευρώ ανά μετοχή. Η Fiera Capital, μέσω των funds της που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές - Magna Umbrella fund, OAKS Emerging Umbrella και Manulife Global Fund - αναμένεται να εισφέρει 15 εκατ. ευρώ (συνολική θέση και από τα τρία funds στο 2,81%), με την ολλανδική Reggeborgh να τοποθετεί 21 εκατ. ευρώ (3,958%) και τη K Hamdoun Consultancy 5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 0,942%). Παράλληλα, η Motor Oil μέσω της Ireon Investments Ltd (κάτοχος 5.213.280 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστού 9,893% των συνολικών μετοχών) αναμένεται να τοποθετήσει 10 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό της τελευταίας να αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8,959%, μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και εφόσον η τιμή διάθεσης διαμορφωθεί στα 7,20 ευρώ.

Ωστόσο, με τα υπάρχοντα δεδομένα η Optima θα «παίζει» στο 1,1x - 1,2x tangible equity, κάτι που συνεπάγεται σχεδόν 100% υψηλότερα επίπεδα από τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα. Όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα είναι ότι αποτελεί μια «καθαρή» και συνεχώς αναπτυσσόμενη τράπεζα, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από το 2% των δανείων του συστήματος, ενώ, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι συστημικές θα «πολεμήσουν» με χαμηλότερα spreads και φθηνότερες καταθέσεις λόγω ρευστότητας.

Παράλληλα, οι συστημικές, και δη η Εθνική και η Eurobank , συνεχίζουν να ξεδιπλώνουν ένα ευρύ φάσμα κινήσεων στο σκέλος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στη βάση και της ισχυρής ρευστότητας που διαθέτουν. Η Eurobank, μέσω της περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην Ελληνική Τράπεζα, που θα φτάσει στο 55,3% και εν αναμονή της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών που θα την καθιστά πλέον ως θυγατρική του ομίλου, δημιουργεί ισχυρές υπεραξίες.

Από στρατηγικής άποψης, μέσω της εξαγοράς, η Eurobank: α) διαφοροποιεί περαιτέρω το «μείγμα» κερδοφορίας της εκτός της εγχώριας αγοράς (η εγχώρια τραπεζική βάση θα καλύπτει μόλις το 56% της καθαρής κερδοφορίας μέχρι τα τέλη του 2024, από 65% στις προηγούμενες εκτιμήσεις), β) δημιουργεί το δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στην κυπριακή αγορά με συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, γ) αυξάνει την πλεονάζουσα ρευστότητα τη σωστή στιγμή και δ) λειτουργεί ως βάση για ένα περαιτέρω άνοιγμα σε άλλες διεθνείς αγορές, στις οποίες εντάσσονται χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και η Ινδία, η οποία είναι η χώρα καταγωγής του CEO της Fairfax (Prem Watsa), του μεγαλύτερου μετόχου της Eurobank. Σαφώς, ακόμη και ένα μικρό ποσοστό αγοράς σε αυτές θα μπορούσε να αποτελέσει ένα «game changer». Η διευρυμένη βάση του ομίλου αναμένεται να οδηγήσει στον υψηλότερο δείκτη ROTE μεταξύ των υπολοίπων, φτάνοντας στο 15,5% 2024, το οποίο εξηγεί ένα δείκτη P/TBV στο 1x. Παράλληλα, τα EPS (κέρδη ανά μετοχή), σύμφωνα με την AXIA, αναμένεται να αυξηθούν κατά 13% στα 0,35 ευρώ (δείκτης P/E για το 2024 στο 4,5x από 5,1x) και το μέρισμα θα αυξηθεί επίσης προς τα 0,30 ευρώ (+25%), καθώς ο όμιλος θα μπορέσει να αυξήσει το ποσοστό διανομής επί των κερδών.

Σαφώς λοιπόν η Optima δεν αποτελεί μια «φθηνή» επιλογή και ιδιαίτερα μετά τη διόρθωση που έχουν υποστεί οι εγχώριες συστημικές τράπεζες από τα τέλη Ιουλίου, στη βάση του profit taking που υλοποιείται από funds που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές αλλά και στο σκηνικό αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Το δεύτερο πιθανώς να φέρει και το μεγαλύτερο βάρος ερμηνείας για την εικόνα που παρουσιάζουν οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα, καθώς ναι μεν το Ταμείο επιζητά ένα εύλογο premium έναντι των τιμών στο ταμπλό, αλλά αυτό δε συνεπάγεται πως ισχυρά funds, που είτε έχουν, είτε όχι θέσεις στις τράπεζες, θα αγόραζαν - θα αγοράσουν στα υψηλά που είχαν φτάσει μέχρι πρότινος, συνυπολογίζοντας και το premium. Το ότι η αγορά είναι επίσης αρκετά ρηχή και υπό την έλλειψη της επενδυτικής βαθμίδας από το αμερικανικό «ιππικό» (Standard & Poor's - Moody's - Fitch) στο οποίο στηρίζονται οι διαχειριστές, «βοηθάει» στο να κατευθύνεται και να πιέζεται αρκετά εύκολα.

Από τη δική του πλευρά, ο Αντώνης Κοφινάκος, πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων σε παράγωγες αξίες και υπεύθυνος χρηματιστηριακής εκπαίδευσης στην Trader24, επισημαίνει, πως για την εισαγωγή της Optima Bank στο Χρηματιστήριο, η κυματική ανάλυση θα μπορούσε να μας δώσει πληροφορίες από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για το αν πραγματικά αξίζει να συμμετάσχουμε στην δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της. Αν οι τραπεζικές μετοχές, παραδείγματος χάριν, βρίσκονται σε μια μεσοπρόθεσμα καθοδική τάση και την ίδια εικόνα έχει και ο Γενικός Δείκτης τότε το κλίμα δε θα είναι και τόσο θετικό για το IPO της Optima.

Τραπεζικός Δείκτης

Από τις 23 Μαΐου, την επόμενη ημέρα από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται εντός ενός διευρυμένου ανάποδου τριγώνου (Expanding Reverse Triangle). Τα ανάποδα τρίγωνα μπορεί να μοιάζουν περίπλοκα, μπορούμε όμως εύκολα να τα ξεχωρίσουμε καθώς εμφανίζουν δύο υψηλότερες κορυφές (B - D με πράσινο φόντο) και ταυτόχρονα τρεις χαμηλότερους πυθμένες (Α - C - E, με πράσινο φόντο)

Τη δεδομένη στιγμή βρισκόμαστε προς την ολοκλήρωση του ανάποδου τριγώνου δηλαδή βρισκόμαστε στο «σκέλος» Ε του τριγώνου, όπου κατά την ολοκλήρωση σχηματίζεται μια σφήνα αντιστροφής Ending Diagonal. Η σφήνα, Ending Diagonal ξεχωρίζει καθώς υπάρχουν δύο χαμηλότερες κορυφές (2 - 4 με πορτοκαλί φόντο) και τρεις χαμηλότεροι πυθμένες (1 -3 -5 με πορτοκαλί φόντο), με αλληλοκαλύψεις (overlap). Εντός της σφήνας αναμένουμε την ολοκλήρωση της κορυφής (IV - 4 με πορτοκαλί φόντο) και στη συνέχεια την διολίσθηση της τιμής μέχρι να ολοκληρωθεί ο πυθμένας (V - 5). Με την ολοκλήρωση της σφήνας, Ending Diagonal θα έχουμε και ταυτόχρονη ολοκλήρωση του (διορθωτικού σχηματισμού) ανάποδου τριγώνου.

Στηv κυματική ανάλυση μετά τους διορθωτικούς σχηματισμούς ακολουθεί μια νεα προωθητική κίνηση πέντε υποκυμάτων, όπου η τιμή σημειώνει νέα υψηλότερα υψηλά από τα υψηλά του διορθωτικού σχηματισμού. Εφόσον η εισαγωγή της Optima Bank συγχρονιστεί και συμπέσει με την ολοκλήρωση του ανάποδου τριγώνου και της σφήνας, τότε θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ότι το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα θετικό.

Τράπεζα Πειραιώς

Η μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται σε ένα διορθωτικό Α - Β - C από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, το κύμα C έχει ανάπτυξη πέντε υποκύμάτων και το πέμπτο κύμα δημιουργεί μια σφήνα αντιστροφής - Ending Diagonal. Όπως και στον τραπεζικό δείκτη έτσι και στην Τράπεζα Πειραιώς βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση του (ΙV) και αναμένουμε την διολίσθηση του (V) για να ολοκληρωθεί η σφήνα και να αντιστρέψει. Επίσημη αντιστροφή έχουμε εφόσον η σφήνα ολοκληρώσει και τα πέντε σκέλη της (i-1) (ii-2) (iii-3) (iv-4) (v-5) και στη συνέχεια διασπάσει ανοδικά το iv -4.

Εθνική Τράπεζα

Αντίστοιχα και η μετοχή της Εθνικής τράπεζας εκτελεί ένα διορθωτικό A - B - C . Παρομοίως το C ολοκληρώνεται με μια σφήνα αντιστροφής - Ending Diagonal όπου και εδώ αναμένουμε την ολοκλήρωση της κορυφής (IV) και en συνέχεια τον χαμηλότερο πυθμένα (V) για την ταυτόχρονη ολοκλήρωση της σφήνας και του διορθωτικού A - B - C. Επίσημη αντιστροφή θα έχουμε εφόσον η σφήνα ολοκληρώσει και τα πέντε σκέλη της (i-1) (ii-2) (iii-3) (iv-4) (v-5) και στη συνέχεια διασπάσει ανοδικά το iv -4.

Alpha Bank

H μετοχή της Alpha Bank εκτελεί ένα διορθωτικό zig zag Α - B - C. Κατά την ολοκλήρωση του υποκύματος C δημιουργεί ένα διευρυμένο σφηνοειδή σχηματισμό αντιστροφής (Expanding Ending Diagonal). Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται στην ολοκλήρωση της κορυφής (IV-4 με πράσινο φόντο) και αναμένουμε τον πυθμένα (V-5 με πράσινο φόντο) για να σχηματιστεί ο σφηνοειδής σχηματισμός. Επίσημη αντιστροφή έχουμε, εφόσον ο σφηνοειδής σχηματισμός ολοκληρώσει και τα πέντε σκέλη της (i-1) (ii-2) (iii-3) (iv-4) (v-5) και στη συνέχεια διασπάσει ανοδικά το iv -4.

Eurobank

Από την άλλη, η μετοχή της Eurobank εκτελεί από τις 23 Μαΐου ένα Descending Triangle. Το τρίγωνο αυτό ξεχωρίζει καθώς έχει χαμηλότερες κορυφές (B - D) και ίσους πυθμένες (A - C - E) Την δεδομένη χρονική στιγμή αναμένουμε την ολοκλήρωση της κορυφής D και στην συνέχεια τον πυθμένα E. Με την ολοκλήρωση του descending triangle έχουμε τερματισμό της διόρθωσης και αναμένουμε νέα (εκρηκτική) προωθητική κίνηση.