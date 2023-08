Ο Έλον Μασκ λέει ότι πιθανώς θα χρειαστεί χειρουργείο

Ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και σχεδιάζει να κάνει μαγνητική στον λαιμό και το άνω μέρος της πλάτης του, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

Ο Μασκ, ο οποίος εκτός από την Tesla κατέχει επίσης ηγετικούς ρόλους στις X, SpaceX και Neuralink, προσθέτει στην ανάρτηση ότι θα ξέρει περισσότερα μες στην εβδομάδα. Οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας υποχώρησαν περισσότερο από 2% τη Δευτέρα.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.

May require surgery before the fight can happen. Will know this week.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023