Σε ζωντανή μετάδοση στο Χ το... ξύλο των Μασκ- Ζούκερμπεργκ

Αυτό ανακοίνωσε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι έσοδα του αγώνα θα διατεθούν σε βετεράνους. Δεν ανέφερε το πότε.

Ο Έλον Μασκ είπε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η προτεινόμενη μάχη σε κλουβί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μεγιστάνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν ο ένας τον άλλον σε έναν αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών σε κλουβί στο Λας Βέγκας από τον Ιούνιο.

«Ο αγώνας Zuck v Musk θα μεταδοθεί ζωντανά στο X. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για βετεράνους», είπε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X νωρίς το πρωί της Κυριακής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

All proceeds will go to charity for veterans.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

Σε νωρίτερη ανάρτηση του στο X την Κυριακή, ο Μασκ ανέφερε ότι «σήκωνε βάρη όλη την ημέρα, προετοιμαζόταν για τον αγώνα», προσθέτοντας ότι δεν είχε χρόνο να ασκηθεί, οπότε φέρνει τα βάρη στη δουλειά.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.

Don’t have time to work out, so I just bring them to work.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023