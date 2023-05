H κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε αυτή των 2.000 εισηγμένων του δείκτη Russell

Σε νέες κορυφές έχει σκαρφαλώσει τις τελευταίες εβδομάδες η κεφαλαιοποίηση της Apple, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ξεπερνά σταθερά εδώ και δύο εβδομάδες την κεφαλαιοποίηση των 2.000 εισηγμένων του δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000.

Σύμφωνα με το MarketWatch, η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπερνά τα 2,7 τρισ. δολάρια -σημειώνοντας άλμα μετά τις ανακοινώσεις των επιδόσεών της για το α' τρίμηνο του έτους-, υψηλότερα κατά περίπου 100 δισ. δολάρια σε σχέση με τη συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που συνθέτουν τον δείκτη Russell 2000.

Apple $AAPL is back to being bigger than all ~2,000 small-caps in the Russell 2,000. The last time it happened, it didn’t last long. pic.twitter.com/T6e5VKc5iF

— Bespoke (@bespokeinvest) May 14, 2023