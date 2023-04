Παπαγιάννης (Novartis): Προκλήσεις και ευκαιρίες από την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας

« Μια ανταγωνιστική καινοτόμος βιομηχανία ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευημερία και διασφαλίζοντας τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου» δήλωσε το στέλεχος της εταιρείας.

Τις τρεις προκλήσεις αλλά και τη μια ευκαιρία που παρουσιάζονται με αφορμή την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ανέλυσε από το βήμα του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, Κώστας Παπαγιάννης.

«Η νέα νομοθεσία περιέχει αρκετά θετικά στοιχεία, ωστόσο, η πρόταση για μείωση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της φαρμακευτικής στρατηγικής της ΕΕ, καθώς δεν διευκολύνει την πρόσβαση και δεν υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου των βιοεπιστημών. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η ιατρική καινοτομία», ανέφερε ο Πρόεδρος της Novartis, συμμετέχοντας στο πάνελ “The EU pharma strategy and the challenges for the Greek healthcare sector”. Και πρόσθεσε:

«Η πρώτη πρόκληση που προκύπτει από τη νέα πρόταση, σχετίζεται με την Καινοτομία. Μια ανταγωνιστική καινοτόμος βιομηχανία ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευημερία και διασφαλίζοντας τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου. Είναι απαραίτητο να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στην καινοτομία και να προωθηθεί ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον ανάπτυξης και διάθεσης νέων φαρμάκων. Η δεύτερη πρόκληση αφορά την ισότιμη και καθολική πρόσβαση στα φάρμακα, με απώτερο στόχο να είναι ταχύτερη και πιο δίκαιη η πρόσβαση σε αυτά για τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη. Η τρίτη πρόκληση αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Προκειμένου να παραμείνει η Ευρώπη προπύργιο της βιομηχανίας γύρω από την Υγεία, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της και αυτό θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της νομοθετικής πρότασης».

Τέλος, ο κος Παπαγιάννης τόνισε την ευκαιρία που δημιουργείται: «Η συνεργασία όλων των φορέων με γνώμονα την επιστημονική καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να βρίσκουμε βιώσιμες λύσεις που θα επιτρέπουν σε περισσότερους ασθενείς να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζονται και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα τους βοηθά να ζουν περισσότερο και καλύτερα».