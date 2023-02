Αρχές Μαρτίου ξεκινά η διανομή των Three Cents από την Coca-Cola Τρία Έψιλον

Σάρκα και οστά παίρνει τα αμέσως επόμενα 24ωρα η συνεργασία των δύο εταιρειών στο σκέλος των ανθρακούχων αναψυκτικών. Το portfolio των 15 κωδικών και ο στόχος στην αγορά.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της Coca-Cola Τρία Έψιλον με τη Three Cents, την εταιρεία που σύστησε στην αγορά τα super-premium ανθρακούχα αναψυκτικά τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλς και long drinks (mixers & tonics).

Όπως έκανε γνωστό προ δεκαημέρου η Coca-Cola Τρία Έψιλον, στο πλαίσιο της έκθεσης HoReCa 2023, στις αρχές Μαρτίου 2023 θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με τη Three Cents, προκειμένου τότε να ξεκινήσει και η διανομή των προϊόντων.

Μέσω της συνεργασίας της με τη Three Cents, η Coca Cola ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, επιχειρώντας να συμπληρώσει το παζλ των spirits. Με ένα ολοκληρωμένο portfolio 15 κωδικών που καλύπτει τις τρεις βασικές κατηγορίες (sodas, tonics, zeros) – και με στόχο αυτό να εξελίσσεται διαρκώς – τα προϊόντα Three Cents έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας.

Το deal

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2022, την εξαγορά, μέσω της 100% θυγατρικής της CC Beverages Holdings II, της εταιρείας ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents), θυγατρικής κατά 100%. Η μεταβίβαση της Three Cents ολοκληρώθηκε λίγους μήνες αργότερα και δη τον περασμένο Οκτώβριο, έναντι συνολικού τιμήματος 45,9 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε σε μετρητά.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποφασίστηκε πως η ιδρυτική ομάδα παραμένει στην εταιρεία με στόχο να συνεχίσει να προωθεί το δημοφιλές brand.

«Είμαστε περήφανοι για την εξαγορά της Three Cents», δήλωνε τότε η Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον για την Ελλάδα και την Κύπρο, Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης.

Πώς δημιουργήθηκε η Three Cents

«Ξεκινήσαμε δειλά δειλά το 2015 να δραστηριοποιούμαστε στην κατηγορία των flavor sodas. Τότε δεν υπήρχαν πολλά προϊόντα. Η Three Cents δημιουργήθηκε από την ανάγκη να υπάρχουν ανθρακούχα ποτά τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κοκτέιλς», δήλωνε πρόσφατα στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της HoReCa 2023 ο Γιώργος Μπάγκος, ένας εκ των ιδρυτών της Three Cents. «Πριν τα προϊόντα της Three Cents, υπήρχε μόνο η σόδα», αποκάλυπτε ο ίδιος.

Η Three Cents ιδρύθηκε από τους Γιώργο Μπάγκο, Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Τσιρίκο και Βασίλη Καλαντζή, μια ομάδα έμπειρων bar tenders και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της εστίασης. Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων με βαθιά γνώση των αναγκών στην αγορά των premium προϊόντων, που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, απευθυνόμενοι τόσο στους επαγγελματίες bartenders, όσο και στους απλούς καταναλωτές. Ανήσυχα πνεύματα όλοι τους αποφάσισαν να κάνουν τη διαφορά, συστήνοντας στην αγορά super-premium ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλς και long drinks.

Τα αναψυκτικά Three Cents έχουν κερδίσει με τις γεύσεις τους την αγορά, μέσα από ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Pink Grapefruit Soda, Mandarin & Bergamot Soda, Cherry Soda, Sparkling Lemonade, Ginger Beer, Tonic Water, Dry Tonic, Aegean Tonic, Lemon Tonic, Two Cents Plain. Αιχμή του δόρατος παραμένει η δημοφιλής Pink Grapefruit Soda, μια γεύση που εμπνεύστηκαν και πρώτοι δημιούργησαν οι ιδρυτές της Three Cents, σε μια προσπάθεια να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στην αγορά.

Το πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρείας ήταν το 2015, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια κατάφερε να δεκαπλασιάσει τις πωλήσεις της και τα κέρδη της. Το 2021 η Three Cents κατέγραψε πωλήσεις ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα προϊόντα της παράγονται στην Ελλάδα και διανέμονται σε περισσότερες από 36 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Τουρκία και το Χονγκ Κονγκ.

Ήταν το 2020 όταν η εταιρεία Virtus International Partners, διαχειρίστρια του Virtus South European Fund, αποφάσισε να επενδύσει στις πρωτοποριακές ιδέες της Three Cents, αποκτώντας το 51% της εταιρείας, ενώ λίγο αργότερα απέκτησε το 100%. Τελικά το 2021 το εν λόγω fund προχώρησε σε στρατηγικό deal με την Ideal.