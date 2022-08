Τι κερδίζουν Coca Cola HBC και Three Cents από το deal των 45 εκατ. ευρώ

Τα αμοιβαία οφέλη της συμφωνίας για τα εμπλεκόμενα μέρη. Ποια είναι η πετυχημένη εταιρεία Three Cents και ποια η πορεία της. Το στοίχημα για την αγορά των ανθρακούχων αναψυκτικών, ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου. Τα μερίδια αγοράς της Coca Cola HBC.

Αμοιβαία οφέλη… όλο δροσιά, μέσα σε έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο όπως είναι εκείνος των ανθρακούχων αναψυκτικών, αναμένεται να αποκομίσουν Coca Cola HBC και Three Cents από το deal των 45 εκατ. ευρώ, που αν και φημολογείτο εδώ και αρκετές μέρες, τελικά ανακοινώθηκε επισήμως χθες.

Όπως έγινε γνωστό, μέσω της 100% θυγατρικής της CC Beverages Holdings II, η Coca Cola HBC εξαγοράζει την ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents), θυγατρική κατά 100% της Ideal Holdings, έναντι 45 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το τίμημα του deal υπόκειται σε προσαρμογές, με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών κλεισίματος. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ιδρυτική ομάδα θα παραμείνει στην εταιρεία και θα συνεχίσει να προωθεί τη μάρκα.

Τι κερδίζει η Coca Cola HBC

Αποκτώντας την εταιρεία ESM Effervescent Sodas Management Limited, «ιδιοκτήτη» της δημοφιλούς σειράς προϊόντων με την επωνυμία Three Cents, αναψυκτικών χωρίς συντηρητικά ή τεχνητές χρωστικές, η Coca Cola HBC αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της στην αγορά των ανθρακούχων αναψυκτικών, στην οποία δραστηριοποιείται ήδη με τις μάρκες Schweppes και Kinley. Το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο θα διευρυνθεί, αφού σε αυτό θα προστεθεί μια μάρκα η οποία καθιερώθηκε πολύ γρήγορα ως ένα super-premium αφρώδες ποτό για ενήλικες και συστατικό για ποτά και κοκτέιλ, με την Coca Cola ΗBC να πατά ακόμη πιο γερά «πόδι» στον κλάδο των Premium Mixers & Tonics, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς.

Τι κερδίζει η Three Cents

Σε ένα από τα πιο ηχηρά deals του καλοκαιριού, η Three Cents ετοιμάζεται να περάσει υπό τη σκέπη της Coca Cola HBC, δράττοντας όλα τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια εταιρεία ως μέλος ενός ομίλου με ένα πανίσχυρο brand. Με τη στήριξη της Coca-Cola HBC, στρώνεται το χαλί ώστε η Three Cents να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, εκείνο της περαιτέρω διεθνοποίησης των προϊόντων της, ώστε μακροπρόθεσμα να εξελιχθεί σε ένα διεθνές brand με ισχυρό αποτύπωμα στον κλάδο των ανθρακούχων αναψυκτικών. Λαμβάνοντας ώθηση από το εξαιρετικά ευρύ δίκτυο της Coca-Cola HBC, τα αναψυκτικά Three Cents μπορούν να αποκτήσουν νέα προοπτική και να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Η «γιγάντωση» της Three Cents μέσα σε μια οκταετία

Η Three Cents ιδρύθηκε το 2014 από τους Γιώργο Μπάγκο, Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Τσιρίκο και Βασίλη Καλαντζή, μια ομάδα έμπειρων bar tenders και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της εστίασης. Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων με βαθιά γνώση των αναγκών στην αγορά των premium προϊόντων, που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, απευθυνόμενοι τόσο στους επαγγελματίες bartenders, όσο και στους απλούς καταναλωτές. Ανήσυχα πνεύματα όλοι τους αποφάσισαν να κάνουν τη διαφορά, συστήνοντας στην αγορά super-premium ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλς και long drinks (mixers & tonics).

Τα αναψυκτικά Three Cents έχουν κερδίσει με τις γεύσεις τους την αγορά, μέσα από ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Pink Grapefruit Soda, Mandarin & Bergamot Soda, Cherry Soda, Sparkling Lemonade, Ginger Beer, Tonic Water, Dry Tonic, Aegean Tonic, Lemon Tonic, Two Cents Plain. Αιχμή του δόρατος παραμένει η δημοφιλής Pink Grapefruit Soda, μια γεύση που εμπνεύστηκαν και πρώτοι δημιούργησαν οι ιδρυτές της Three Cents, σε μια προσπάθεια να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στην αγορά.

To πρώτο έτος λειτουργίας της εταιρείας ήταν το 2015, ενώ μέσα σε επτά χρόνια κατάφερε να δεκαπλασιάσει τις πωλήσεις της και τα κέρδη της. Το 2021 η Three Cents κατέγραψε πωλήσεις ύψους 7,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα και διανέμονται σε περισσότερες από 36 χώρες σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Τουρκία και το Χονγκ Κονγκ.

Ήταν το 2020 όταν η εταιρεία Virtus International Partners, διαχειρίστρια του Virtus South European Fund, αποφάσισε να επενδύσει στις πρωτοποριακές ιδέες της Three Cents, αποκτώντας το 51% της εταιρείας, ενώ λίγο αργότερα απέκτησε το 100%. Μόλις πέρυσι το fund προχώρησε σε στρατηγικό deal με την Ideal.

Τα μερίδια αγοράς

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά μεγέθη της Coca-Cola HBC για το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα οποία ανακοινώθηκαν τον περασμένο Μάιο, παρά τις προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ο ρυθμός ανάπτυξης του μεριδίου αγοράς σε αξία επιταχύνθηκε, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους κατά 240 μονάδες βάσης. Για τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους η εταιρεία ανακοίνωσε οργανική αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 11,3%, στηριζόμενη στις κατηγορίες προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24ωρης/7ήμερης κατανάλωσης: ανθρακούχα +10,0%, ανθρακούχα με χαμηλή ή μηδενική ζάχαρη +45,3%, ανθρακούχα για ενήλικες +22,9%.