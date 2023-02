Adani: Προπληρώνει δάνεια 1,11 δισ. δολαρίων - Πολιτικός αναβρασμός στην Ινδία

Η προπληρωμή των δανείων γίνεται «υπό το πρίσμα της πρόσφατης μετοχικής μεταβλητότητας και σε συνέχεια της δέσμευσης των μετόχων να μειώσουν τη συνολική μόχλευσή τους».

Ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Gautam Adani προχωρά σε προπληρωμές διανείων καθώς προσπαθεί να βάλει τέλος στην κατακρύλα των μετοχών του Ομίλου του, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 3 εβδομάδες.

Ο Όμιλος Adani δήλωσε ότι θα αποπληρωθούν δάνεια ύψους 1,11 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από την προγραμματισμένη λήξη τους τον Σεπτέμβριο του 2024 και θα αποδεσμεύσουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Adani Ports and Special Economic Zone Ltd, στο 3% της Adani Green Energy Ltd και στο 1,4% στην Adani Transmission Ltd.

Σύμφωνα με το CNN ο Όμιλος έχει χάσει πάνω από 110 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ ο ιδρυτής και 16ος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, από 3ος που ήταν μέχρι πρόσφατα, είδε την περοουσία του να συρρικνώνεται κατά 60 δισ. δολάρια που κατηγόρησε τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον Αντάνι για «θρασύτατη» χειραγώγηση της αγοράς και λογιστική απάτη.

Παράλληλα, υπάρχουν φόβοι ότι οι συνέπειες του sell-off μπορεί να μην περιοριστούν στον Adani και ινδικές τράπεζες που κατέχουν τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν δραστικά. Η μετοχή της Adani Enterprises, της ναυαρχίδας του ομίλου, έχει υποχωρήσει σχεδόν 55% από την ημέρα που δημοσιεύθηκα η έκθεση του Hindenburg.

Ο δισεκατομμυριούχος θεωρείται στενός σύμμαχος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι και τα σύννεφα που περιβάλλουν την αυτοκρατορία του Αντάνι έχουν γίνει πηγή αυξανόμενης πολιτικής αναταραχής στο Νέο Δελχί. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Ινδία ζήτησαν να διερευνηθεί η έκθεση Hindenburg και διοργάνωσαν διαμαρτυρία στο κοινοβούλιο ενώ ο υπουργός Οικονομικών της χώρας παρουσίαζε τον ετήσιο προϋπολογισμό.

«Επίθεση στην Ινδία»

Στην επιστολή του Σαββατοκύριακου, ο όμιλος Adani αναφέρει πως οι κατηγορίες του Hindenburg ήταν «μια υπολογισμένη επίθεση στην Ινδία, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την ποιότητα των ινδικών θεσμών, την ανάπτυξη και τη φιλοδοξία που έχει η Ινδία». Ο επικεφαλής Οικονομικών του ομίλου υποστήριξε σε συνέντευξη του πως η Adani Enterprises δεν έχει επηρεαστεί από τη μεταβλητότητα στην πορεία της μετοχής, τονίζοντας πως αυτή στηρίζεται στη «δυνατότητα για προσέγγιση νέων επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός οίκος απάντησε στην ανακοίνωση του ινδικού ομίλου του Αντάνι, λέγοντας πως η τελευταία «αγνοεί κάθε βασική κατηγορία» που αναφέρει η έκθεση του Hindenburg.