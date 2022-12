Έλον Μασκ: Θα παραιτηθώ όταν βρω κάποιον αρκετά παλαβό για να με αντικαταστήσει

Οι χρήστες του Twitter μίλησαν και αποφάνθηκαν ότι ο Έλον Μασκ πρέπει να παραιτηθεί από CEO της Twitter μέσα από τη «σφυγμομέτρηση» που «έτρεξε»... ο ίδιος.

Ο Μασκ απάντησε με νέα ανάρτηση στο Twitter ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του CEO μόλις «βρει κάποιον αρκετά παλαβό» για να τον αντικαταστήσει. Διευκρίνισε στη συνέχεια πως μετά από αυτό θα διοικεί απλά τις ομάδες λογισμικού και servers.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022