Σήμερα λήγει η ψηφοφορία. Θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Τη ψήφο του κοινού ζητά ο Έλον Μασκ στο σημαντικότερο ερώτημα που έχει θέσει μέχρι στιγμής στους χρήστες του Twitter, με το «δημοψήφισμα» να λήγει σε λίγες ώρες. Συγκεκριμένα, μέτα από την ισχυρή αντίδραση διεθνών φορέων και θεσμών στην απόφαση του να αναστείλει λογαριασμούς δημοσιογράφων, ο Μασκ αποφάσισε να θέσει προς ψηφοφορία το κατά πόσο θα πρέπει ο ίδιος να παραμείνει επικεφαλής της εταιρείας, τονίζοντας πως θα συμμορφωθεί με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

