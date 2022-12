«Μπλόκο» Μασκ σε λογαριασμούς δημοσιογράφων μετά από σοκ για το γιο του

«Βασικά συντεταγμένες δολοφονίας» οι πληροφορίες για την πραγματική τοποθεσία του.

«Μπλόκο» έβαλε ο Έλον Μασκ στους λογαριασμούς δημοσιογράφων στο Twitter, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος απαντώντας μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό μου εξήγησε πως η κίνηση αυτή έγινε διότι οι δημοσιογράφοι, των οποίων ανέστειλε τους λογαριασμούς, πόσταραν σε πραγματικό χρόνο το που βρισκόταν ο ίδιος, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του ίδιου και της οικογένειας του.

Χαρακτήρισε δε τις πληροφορίες για την πραγματική τοποθεσία του «βασικά συντεταγμένες δολοφονίας».

Μάλιστα, τόνισε πως οποιοσδήποτε λογαριασμός δημοσιοποιεί τοποθεσίες οποιουδήποτε σε πραγματικό χρόνο, θα αναστέλλεται, καθώς θεωρείται παραβίαση για τη σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια. Σε αυτό περιλαμβάνονται αναρτήσεις ιστοτόπων με πληροφορίες σχετικά με τοποθεσίες προσώπων σε πραγματικό χρόνο.

Διευκρίνισε πως είναι «ok» οι αναρτήσεις για το που ταξίδεψε κάποιος, εφόσον υπάρχει μικρή καθυστέρηση, καθώς δεν αποτελεί ζήτημα ασφαλείας.

Συνέχισε δε με μία ανάρτηση για γεγονός που συνέβη στον ίδιο και την οικογένεια του. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «χθες το βράδυ ακολούθουσε ένας τρελός διώκτης (stalker) το αυτοκίνητο που μετέφερε τον μικρό X (το γιο του Μασκ με την τραγουδίστρια Γκράιμς), νομίζοντας πως είμαι εγώ μέσα, και αργότερα μπλόκαρε το αυτοκίνητο από το να (μπορεί) να κινηθεί και σκαρφάλωσε στο καπό. Έχει ήδη ληφθεί νομική δράση κατά του Σούινι και των οργανώσεων που υποστηρίζουν να υπάρξει βλάβη στην οικογένεια μου».

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.

Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.

— Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022