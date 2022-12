«Φίλοι» και πάλι Μασκ με Apple - Ήταν απλά μία «παρεξήγηση»

Φαίνεται πως αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του εκκεντρικού «αφεντικού» του Twitter και πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, Έλον Μασκ, με τον ισχυρό άνδρα του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα, Apple, Τιμ Κούκ, μετά από το πρόσφατο ρίγμα που είχε ανοίξει με αφορμή φήμες για επικείμενη «έξωση» του μέσου κοινωνικού δικτύου από το Apple Store.

Σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση του Μασκ στον προσωπικό λογαριασμό του αποκάλυψε πως ο Τιμ Κούκ τον προσκάλεσε στα κεντρικά γραφεία της Apple, όπου του πρόσφερε προσωπική ξενάγηση στους χώρους της εταιρείας. Συγκεκριμένα ο Μασκ έγραψε πως «είχαμε καλή συζήτηση. Μεταξύ άλλων, λύσαμε και την παρεξήγηση σχετικά με ενδεχόμενη αφαίρεση του Twitter από το App Store. Ο Τιμ ήταν ξεκάθαρος πως η Apple ποτέ δεν είχε εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο».

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so.

