Μασκ: Η Apple απειλεί την Twitter με διακοπή πρόσβασης στο AppStore, χωρίς να μας λέει τον λόγο

Νέα επεισόδια στην διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Έλον Μασκ και της Apple είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και νέο αφεντικό της Twitter να υποστηρίζει πως ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός απείλησε πως θα εμποδίσει τη πρόσβαση της Twitter Inc στο ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών της (app store).

Πιο αναλυτικά, με σειρά αναρτήσεων στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασκ ανέφερε πως η Apple απείλησε με διακοπή της πρόσβασης της Twitter στο app store, εγείροντας απαιτήσεις για τη διαχείριση του περιεχομένου των αναρτήσεων, ενώ λίγο νωρίτερα ανέφερε ότι η κατασκευάστρια των iPhone σταμάτησε να διαφημίζεται στο Twitter.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022