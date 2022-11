Η Coca-Cola στην Ελλάδα παρουσιάζει το 1ο ψηφιακό δίκτυο «Zero Waste HoReCa Hub»

Το Zero Waste HoReCa Hub απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις HoReCa και αποσκοπεί να φέρει τον κλάδο ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste λειτουργία.

Η Coca-Cola στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), ανακοίνωσε ότι εξελίσσει το δίκτυο Zero Waste HoReCa -που έως σήμερα αριθμεί 569 μέλη- και δημιουργεί το πρώτο ψηφιακό Zero Waste HoReCa Hub, ώστε να προσεγγίσει τους πρωταγωνιστές αυτού του κλάδου ανά την Ελλάδα και να τους κάνει μέλη του δικτύου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η νέα πλατφόρμα εκπαίδευσης και αναγνώρισης προσφέρει δωρεάν, και πλέον ψηφιακά, την ενημέρωση και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται οι επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας για να υιοθετήσουν στην πράξη μία Zero Waste λογική στην καθημερινή τους λειτουργία.

Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο Σταύρος Μουρελάτος, γενικός διευθυντής της Coca-Cola Hellas, στο πλαίσιο Συνεδρίου, σημειώνοντας ότι: «Ο κλάδος HoReCa αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας και έναν πολύτιμο σύμμαχο για εμάς. Με το Zero Waste HoReCa Hub, εγκαινιάζουμε μία νέα εποχή για το Δίκτυο μας και τον κλάδο συνολικά. Μέσω της ψηφιοποίησης του Δικτύου Zero Waste HoReCa εστιάζουμε στην εκπαίδευση και τη διάκριση των επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας στην Ελλάδα σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας».

Ο κλάδος καφεστίασης και φιλοξενίας είναι υψίστης σημασίας για το περιβάλλον, ενώ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς απασχόλησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κλάδος διαθέτει περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτόν υπολογίζονται περισσότεροι από 600.000. Επιπλέον, βάσει στοιχείων και εκτιμήσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο κλάδος καφεστίασης και φιλοξενίας παράγει περίπου το 25% με 35% των συνολικών απορριμμάτων της χώρας.

Το Zero Waste HoReCa Hub απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις HoReCa και αποσκοπεί να φέρει τον κλάδο ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste λειτουργία. Βασικός στόχος του Zero Waste HoReCa Hub είναι να συνδράμει στην αύξηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που συλλέγεται από τον συγκεκριμένο κλάδο, μέσα από την εκπαίδευση των ιδίων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους πάνω στις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

To ZerοWaste HoReCa Hub είναι από σήμερα στον αέρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr. Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο Zero Waste HoReCa είναι κομμάτι της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future που δημιούργησε η εταιρεία, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) το 2018. Έκτοτε έχει ταξιδέψει σε 25 προορισμούς στην Ελλάδα με αποτύπωμα συλλογής 2.200 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών και εκπαίδευσης 1.300.000 πολιτών.