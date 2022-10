Αφήνοντας τους εκατ. ακολούθους του (σχεδόν 110 εκατ.) να προσπαθούν να... αποκρυπτογραφήσουν το τι ακριβώς ήθελε να πει.

Μεγάλος «ντόρος» γίνεται από μια νέα ανάρτηση του Έλον Μασκ στο Twitter, με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και επικεφαλής των Tesla και SpaceX να στέλνει αυτή τη φορά μήνυμα στην ελληνική γλώσσα.

Ο Μασκ ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τη λέξη «διαλεκτική», αφήνοντας τους εκατ. ακολούθους του (σχεδόν 110 εκατ.) να προσπαθούν να... αποκρυπτογραφήσουν το τι ακριβώς ήθελε να πει.

Μέσα σε λίγες ώρες, το tweet της διαλετικής έχει σχολιαστεί από χιλιάδες χρήστες του Twitter.

Λίγο αργότερα, ο Μασκ έκανε μια ακόμα ανάρτηση, στα αγγλικά αυτή τη φορά, αναφέροντας «Ποιο ήταν το μάθημα που χρειάστηκε περισσότερο χρόνο να ξεμάθετε;».

What lesson took you the longest to unlearn?

