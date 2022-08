Ο κύκλος εργασιών της οδικής παραχώρησης στο πρώτο «μισό» του έτους «έπιασε» ήδη τα προ πανδημίας μεγέθη. Γιατί δεν «επέστρεψαν» και τα κέρδη. Βελτιωμένη η εικόνα στην τελική ευθεία του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα 25ετή σύμβαση.

Το come back της Αττικής Οδού επιβεβαιώνεται ολοένα και περισσότερο σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, όπως ήδη έχουν αναφέρει και οι διοικήσεις των ομίλων ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΒΑΞ, που αποτελούν βασικούς μετόχους της κοινοπραξίας που διαχειρίζεται τον οδικό άξονα, και έχει αναδείξει το insider.gr. Έτσι, στα επίπεδα του 2019, όταν και καταγράφηκε η κορύφωση πριν την πανδημία, έχουν επιστρέψει τα οικονομικά μεγέθη της Αττικής Οδού με την παραχώρηση να «σβήνει» ήδη την δύσκολη διετία που προηγήθηκε (2020-2021) όπου η πανδημία και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία έβαλαν «φρένο» σε διελεύσεις από σταθμούς διοδίων τόσο στον εν λόγω οδικό άξονα όσο και γενικότερα στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, τις γνωστές συμβάσεις παραχώρησης (βλέπε: Διόδια: 665 χιλ. διελεύσεις ημερησίως σε 6+2 αυτοκινητόδρομους το 2021 – Η «ακτινογραφία», το crash test με 2019, 2020 και οι χρυσές παραχωρήσεις).

Θυμίζουν 2019 τα οικονομικά μεγέθη

Σταδιακά, όπως εδώ και μήνες έχει αναδείξει το insider.gr σε σχετικό του θέμα, οι διελεύσεις και τα μεγέθη ενισχύονται και πλέον η Αττική Οδός, η εμβληματικότερη οδική παραχώρηση, σε επίπεδο α’ 6μήνου 2022 έχει «πιάσει» τα προ πανδημίας επίπεδα. Ειδικότερα, στο πρώτο «μισό» του 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 94,2 εκατ. ευρώ όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2019 έφτανε στα 94,58 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι την 2ετία 2020-2021 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 71,8 εκατ. 75,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (στο α’ εξάμηνο). Η… απόσταση από το 2019 είναι μόλις 0,4%, ενώ προφανώς ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 24,6% έναντι του 2021 και περισσότερο έναντι του 2020.

Όσον αφορά στα κέρδη προ φόρων, στο πρώτο 6μηνο του 2022 ανήλθαν σε σχεδόν 35,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τα 26,11 εκατ. ευρώ και 28,63 εκατ. ευρώ της 2ετίας 2020 - 2021 αντίστοιχα αλλά χαμηλότερα από αυτά του 6μήνου 2019 (49,15 εκατ. ευρώ). Δηλαδή, σε σχέση με την χρονιά προ πανδημίας καταγράφεται μείωση 27,4%.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο κερδών μετά φόρων στο 6μηνο 2022, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφηκε αποτέλεσμα 27,5 εκατ. ευρώ έναντι 23,01 εκατ. ευρώ στο 6μηνο 2021, 19,48 εκατ. ευρώ στο πρώτο «μισό» του 2020 και 35,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2019 (δηλαδή το 2022 είναι στο -21,6% σε σχέση με το 6μηνο 2019 και βέβαια +19,6% σε σχέση με το 2021).

Γιατί δεν «γύρισε» η κερδοφορία

Ουσιαστικά, τα έσοδα φέτος έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019, αλλά η κερδοφορία υπολείπεται καθώς το αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου 2022 έχει επιβαρυνθεί με έκτακτο ποσό της τάξης των 8 εκατ. ευρώ λόγω του προστίμου και των αποζημιώσεων για τη χιονόπτωση του χειμώνα που πέρασε. Δηλαδή, αν δεν είχε προκύψει αυτή η έκτακτη επιβάρυνση, και η κερδοφορία θα ήταν στα επίπεδα του 2019.

Σε κάθε περίπτωση, τα νούμερα στο πρώτο «μισό» του 2021 παρουσιάζουν βελτίωση έναντι των προηγούμενων ετών και μένει να φανεί αν επιβεβαιωθούν εκτιμήσεις ανθρώπων του χώρου ότι μέσα στο β’ εξάμηνο θα υπάρχει περαιτέρω βελτίωση.

Πέραν αυτών, σε σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια φέρονται να ανήλθαν στο πρώτο 6μηνο 2022 σε 154,2 εκατ. ευρώ, ο δανεισμός σε 279 – 280 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σε άνω των 187 εκατ. ευρώ. Η Αττική Οδός θα μοιράσει φέτος συνολικό μέρισμα περίπου 84,4 εκατ. ευρώ στους μετόχους της που έχουν ήδη λάβει προμέρισμα 30 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης

Όλα αυτά βέβαια έχουν αυξημένο ενδιαφέρον όχι μόνο για τον οδικό άξονα και τους δύο μετόχους (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ) αλλά και ευρύτερα καθώς, ως γνωστόν, «τρέχει» ο διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου (η υφιστάμενη λήγει τον Οκτώβριο του 2024), με 8 κοινοπραξίες και 15 συνολικά πανίσχυρα σχήματα, μεταξύ των οποίων διεθνείς όμιλοι παραχωρήσεων, ξένα funds και οι κορυφαίες εγχώριες εταιρείες (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κοπελούζος, με την Intrakat να ευελπιστεί να «κουμπώσει» σε κάποιο σχήμα) να έχουν ήδη δώσει το παρών στην αρχική φάση του διαγωνισμού και να προχωρούν.

Το ΤΑΙΠΕΔ και η κυβέρνηση έχουν βάλει ψηλά τον πήχη σε επίπεδο προσδοκιών (για αποτιμήσεις άνω των 2-2,5 δισ. ευρώ), αν και πρόσφατα η διοίκηση του Ταμείου προτίμησε να είναι πιο μετρημένη. Τούτο, αναμένοντας και πως θα διαμορφωθεί το ευρύτερο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που θα επηρεάσει το ενδιαφέρον, άρα και τις προσφορές, για ένα asset όμως που αφενός μπορεί να «προικοδοτηθεί» από νέα οδικά έργα στην Αττική (επεκτάσεις Λ. Κύμης, προς Ελληνικό, Λαύριο – Ραφήνα κ.α.), αφετέρου ανήκει σε έναν τομέα (παραχωρήσεις – εγγυημένα σχετικά έσοδα και ροές) που ευρύτερα παρουσιάζει ενδιαφέρον παγκοσμίως.

Τι εκτιμά το ΤΑΙΠΕΔ

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο CEO του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Δ. Πολίτης, σε σχετική ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους των media στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, στις αρχές του 2023, υπό καλές συνθήκες (να μην υπάρχουν απρόοπτα, ενστάσεις, άλλες εξελίξεις κ.α.), αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα που θα φτάσουν έως την τελική φάση του διαγωνισμού για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Αττικής Οδού, με το τίμημα προφανώς να επηρεάζεται και από το νέο οικονομικό περιβάλλον (π.χ. αύξηση επιτοκίων και κόστους χρηματοδότησης).

Έως τότε, στο Ταμείο «προσέχουν να μη χάσουν» κάποιον εκ των ενδιαφερόμενων (στην πορεία μάλιστα μπορεί να προκύψουν νέες συμμετοχές, π.χ. Intrakat κ.α. ή και αλλαγές στις συνθέσεις σχημάτων) αν αυτός δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ανταγωνιστική χρηματοδότηση καθώς ήδη έχουν δώσει το παρών σχεδόν 15 εταιρείες και π.χ. οι εγχώριες τράπεζες που θα μπορούσαν να δώσουν χρηματοδότηση είναι σαφώς λιγότερες. Πλέον, δίνεται πρόσβαση στους προεπιλεγέντες επενδυτές στο VDR, όπου θα ανέβουν αυτά τα documents καθώς και άλλα οικονομικά στοιχεία (π.χ. κυκλοφοριακές προβλέψεις) στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι που ήδη έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας (όλοι).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ανάρτηση του αρχικού σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης (700 σελίδες περίπου) θα γίνει το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που θα σημάνει την «είσοδο» του διαγωνισμού στην κυρίως φάση. Βέβαια, εκκρεμούν θέματα όπως η τιμολογιακή πολιτική με τα διόδια. «Οι τιμές δεν θα είναι ούτε φθηνές, ούτε ακριβές», σημείωσε ο κ. Πολίτης που άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα γίνει χρήση χιλιομετρικής χρέωσης ενώ θα εφαρμοσθούν διαφορετικές χρεώσεις μέσα στην ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο και οι τιμές στα διόδια θα καθοριστούν προσεχώς και αναλόγως βέβαια των συνθηκών αλλά και της προόδου άλλων έργων (επεκτάσεις Αττικής Οδού) που μπορούν να «προικίσουν» μελλοντικά τη σύμβαση που λήγει το 2024.

Ως προς το τίμημα, ο κ. Πολίτης ανέφερε ότι προφανώς τα υψηλά επιτόκια και το αυξημένο κόστος χρήματος δεν βοηθάει να επιτευχθούν με σιγουριά επίπεδα άνω των 2,1 με 2,4 δισ. ευρώ που προσδοκά το ΤΑΙΠΕΔ, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μοντέλο αλά Εγνατία Οδός με παραλλαγή (π.χ. ήταν τίμημα 1,5 δισ. ευρώ και περίπου 7,5% επί του τζίρου). Για παράδειγμα, μπορεί να υπολογίσει το ΤΑΙΠΕΔ αυξημένο ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου και κάπως χαμηλότερο προσδοκώμενο εφάπαξ τίμημα (με το σχετικό ρίσκο γιατί ουδείς είναι σίγουρος για τις κυκλοφοριακές ροές). Ωστόσο, αυτά θα φανούν στην πορεία.

Οι 8 ισχυρές κοινοπραξίες

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού είναι οι (όπως είχε ανακοινώσει το ΤΑΙΠΕΔ): ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A., GRUPPO FININC – INC SpA, Ένωση προσώπων ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Ένωση προσώπων BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Ένωση προσώπων MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.ar.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Ένωση προσώπων «UNION OF ENTITIES VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.», Ένωση προσώπων VAUBAN – DIF – EGIS, Ένωση προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – FS ARK HOLDCO S.a.r.l.