Τρόφιμα και ποτά έσυραν τον χορό των deals στο εγχώριο επιχειρείν τους προηγούμενους μήνες. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης για έναν κλάδο με μεγάλες προοπτικές. Όλα τα deals που ανακοινώθηκαν μέσα στο 2022. Μια προς μια οι επενδυτικές κινήσεις του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, οι περιπτώσεις της ΑΓΝΟ, της Μαλαματίνα, της Παγωτά Δωδώνη αλλά και η κινητικότητα στα σούπερ μάρκετ.

Στην πρώτη γραμμή του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ενώ το ένα μετά το άλλο σημαντικά deals που έπεσαν «βροχή» τους προηγούμενους μήνες επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με μεγάλες προοπτικές.

Η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποκτά πλέον νέα δυναμική, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε σε μείζον ζήτημα την επισιτιστική ασφάλεια διεθνώς, μπροστά στους φόβους για ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο «χτίζουν» άμυνες απέναντι στην αρνητική συγκυρία, θωρακίζοντας το παρόν και χτίζοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για το μέλλον είτε μέσω της επίτευξης συνεργειών, είτε αναζητώντας τη «συνδρομή» στρατηγικών επενδυτών.

Τρόφιμα και ποτά έσυραν τον χορό των deals στο εγχώριο επιχειρείν ήδη από τις αρχές του 2022 -συνεχίζοντας τη δυναμική του περασμένου έτους- με τον περασμένο Μάρτιο να αποδεικνύεται ο πιο «καυτός» μήνας από πλευράς συμφωνιών.

Τα deals του 2021 που επικυρώθηκαν το 2022

Ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» στην απόκτηση της Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός ΑΕ από τη ΔΕΛΤΑ, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκλήρωση του deal. Και μπορεί η Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός ΑΕ να ήταν μια μικρή εταιρεία με άξονα δραστηριοποίησής της την εισαγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, ωστόσο η απόκτησή της είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivartia στο πλαίσιο του πλάνου ανάπτυξης του γαλακτοκομικού βραχίονα του ομίλου. Η εν λόγω εξαγορά έλαβε, φυσικά, τις ευλογίες του βασικού μετόχου της Vivartia, του αμερικανικού fund CVC Capital Partners, που εδώ και αρκετό καιρό έχει επιβεβαιώσει πως ο εγχώριος κλάδος των τροφίμων και δη ο κλάδος των γαλακτοκομικών βρίσκονται ψηλά στην επενδυτική του σκακιέρα.

Ένα ένα τα βήματα του Σπύρου Θεοδωρόπουλου για έναν «εθνικό» leader στα τρόφιμα…

Μέσα στα πρώτα 24ωρα του 2022 ολοκληρώθηκε το mega-deal της Chipita με τον αμερικανικό κολοσσό Mondelēz. Ήταν στα τέλη του Μαΐου του 2021 όταν ένας από τους ισχυρότερους ομίλους του κόσμου στην αγορά των σνακ ανακοίνωνε επισήμως την εξαγορά της Chipita από τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, έναντι τιμήματος – ρεκόρ ύψους 2 δισ. δολαρίων. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας στις αρχές του χρόνου λειτούργησε ως επιταχυντής των επιχειρηματικών εξελίξεων που θα ακολουθούσαν, με τον πολυσχιδή και δραστήριο επιχειρηματία να προχωράει με στοχευμένες κινήσεις στα επόμενα βήματά του και να συμπληρώνει μεθοδικά το νέο επιχειρηματικό του «παζλ». Έναν νέο όμιλο τροφίμων με προοπτική να καταστεί ο μεγάλος «πρωταθλητής» του κλάδου, περνώντας μάλιστα και το κατώφλι του χρηματιστηρίου.

Τον Ιανουάριο του 2022 μέσω της εταιρείας συμφερόντων του, Cryred Investments και της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, ο επιχειρηματίας απέκτησε το μερίδιο που κατείχε ο όμιλος Olayan στην αλλαντοβιομηχανία Νίκας, αναλαμβάνοντας τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας. Και μπορεί η Νίκας να έκλεισε πίσω της την «πόρτα» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προχωρά ωστόσο σε πλήρη μετασχηματισμό με σκοπό να καταστεί κυρίαρχη στον κλάδο της.

Ένα μήνα μετά ο κ. Θεοδωρόπουλος απέκτησε τις εταιρείες Έδεσμα και Αμβροσία. Η εταιρεία Έδεσμα αποτελεί την πρώτη εταιρεία που παρασκεύασε αλλαντικά στην Ελλάδα, ενώ το αντικείμενό της είναι συναφές με εκείνο της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας, γεγονός που δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στον επιχειρηματία, καθώς έχει ήδη «δει» σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο εταιρειών. Η Αμβροσία αποτελεί επέκταση των δραστηριοτήτων της Έδεσμα, παράγοντας έτοιμα φαγητά και σαλάτες.

Και πάλι μέσα στον Φεβρουάριο, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος και το επενδυτικό κεφάλαιο EOS Capital Partners που διαχειρίζεται ο Απόστολος Ταμβακάκης, ανακοίνωσαν πως ήρθαν σε κατ' αρχήν συμφωνία με τους μετόχους της εταιρείας Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ για την από κοινού τους συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά χυμών από το 2003 με τις ετικέτες χυμών, Viva, Belo και Viva Slim, ενώ από το 2004 δημιουργεί private label (ιδιωτικής ετικέτας) χυμούς φρούτων που βρίσκονται στα ράφια της πλειονότητας των ελληνικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αλλαντικά (Νίκας, Έδεσμα), έτοιμα φαγητά και σαλάτες (Αμβροσία), χυμοί (Ελληνικοί Χυμοί) συγκεντρώνουν το παζλ των κλάδων στους οποίους φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ έρχονται να δράσουν συμπληρωματικά με τον κλάδο των γαλακτοκομικών. Το καλοκαίρι του 2021 ο επιχειρηματίας μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΒΓΑΛ, με ένα ποσοστό οριακά υψηλότερο του 21%. Ενώνοντας δυνάμεις με τη Μαίρη Χατζάκου, απέκτησαν το 43% της γαλακτοβιομηχανίας, όταν η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της Vivartia, προχώρησε σε αποεπένδυση από τη ΜΕΒΓΑΛ.

Τον Μάρτιο ο δραστήριος επιχειρηματίας προχωρά στην ίδρυση της Βespoke SGA Holdings, μιας εταιρείας με αντικείμενο τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), με μετοχικό κεφάλαιο 140 εκατ. ευρώ. Και μέσα σε μερικά 24ωρα, έρχεται η κίνηση ματ από την πλευρά του κ. Θεοδωρόπουλου. Παρά τις διαψεύσεις που ακολούθησαν μια έντονη φημολογία, στις 29 Μαρτίου έγινε γνωστό ότι ο επιχειρηματίας μπαίνει στο μετοχικό κεφάλαιο της ιστορικής σοκολατοβιομηχανίας ΙΟΝ, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για μια εταιρεία που μεγάλωσε γενιές και γενιές Ελλήνων, πρωταγωνιστώντας σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το πράσινο φως στη συμφωνία τρεις μήνες μετά, στις 29 Ιουνίου, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώθηκε επισήμως ότι η Bespoke απέκτησε το 45% της ΙΟΝ. Υπενθυμίζεται εδώ ότι, βάσει της συμφωνίας των δύο πλευρών, ο κ. Θεοδωρόπουλος έχει δυνατότητα μελλοντικά να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της ΙΟΝ.

…και τα άλλα ηχηρά deals

Και μπορεί ο Μάρτιος να «σημαδεύτηκε» από την είσοδο του Σπύρου Θεοδωρόπουλου στην εταιρεία που δίδαξε στον Έλληνα να τρώει σοκολάτα, όμως δεν ήταν το μοναδικό deal που ανακοινώθηκε πριν τη λήξη του πρώτου τριμήνου του 2022.

Τις ίδιες ημέρες έγινε γνωστό ότι η ιστορική οινοποιία Μαλαματίνα πέρασε και επίσημα στον όμιλο εταιρειών Mantis, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο σε μια πορεία 127 ετών, απαλλαγμένη από τα «βάρη» του παρελθόντος. Βασική προτεραιότητα του ομίλου Mantis είναι η υλοποίηση ενός επενδυτικού και επιχειρηματικού πλάνου για την ενδυνάμωση της εταιρείας, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην ελληνική και ξένη αγορά. Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης, δημιουργήθηκε μια νέα εταιρεία, η Οινοποιία Μαλαματίνα ΑΕΒΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην οποία μεταβιβάστηκε μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της παλαιάς εταιρείας. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας ανέλαβε ο Νίκος Κεράνης, ως Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος, ενώ ο Κώστας Μαλαματίνας παραμένει ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας έτσι τη διοικητική και ιστορική συνέχεια της Μαλαματίνας.

Πριν καν μπει ο Απρίλιος, έγινε γνωστό ότι ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη απέκτησε τη γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ -μέσω πλειστηριασμού- και συγκεκριμένα τόσο τις εγκαταστάσεις της, όσο και το σύνολο των εμπορικών σημάτων της, «κλείνοντας» έτσι τον κύκλο άγονων πλειστηριασμών για την ιστορική γαλακτοβιομηχανία. Ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία αναμένεται να δώσει νέα «ζωή» στην ΑΓΝΟ, σε μια εταιρεία που χάραξε μια σημαντική επιχειρηματική διαδρομή, συντροφεύοντας με τα προϊόντα της τους Έλληνες για σχεδόν 70 χρόνια. Σύμφωνα με τους αδελφούς Σαράντη, τα προϊόντα της ΑΓΝΟ αναμένεται να κάνουν την επανεμφάνισή τους στα ψυγεία της Βόρειας Ελλάδας στο τέλος του 2022 ή στις αρχές του 2023, μετά από απουσία ετών, ενώ η πορεία των προϊόντων στην αγορά θα είναι εκείνη που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τις επόμενες κινήσεις του νέου ιδιοκτήτη ως προς την «αφύπνιση» του εργοστασίου της ΑΓΝΟ στον Λαγκαδά, το οποίο απαιτεί μια επένδυση της τάξης των 50-100 εκατ. ευρώ για να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία, μετά την εγκατάλειψή του. Υπενθυμίζεται ότι οι μηχανές του εργοστασίου της ΑΓΝΟ σίγησαν τον Μάρτιο του 2013.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι η επενδυτική εταιρεία συμμετοχών First Runner αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία για την εταιρεία Παγωτά Δωδώνη, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση μια νέα εποχή για μια εταιρεία με πολύ ισχυρό brand, που είχε ανάγκη να απαλλαχθεί από τα «βάρη» του παρελθόντος. Η προσφορά της First Runner, συμφερόντων του Αλέξανδρου Κατσιώτη, κρίθηκε ως η προτιμητέα εκ μέρους των πιστωτών, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπογραφής των συμβάσεων πώλησης των κοινοπρακτικών και διμερών δανείων της εταιρείας. Η First Runner σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία Value Partners τους επόμενους μήνες θα αναπτύξει το επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό τη δυναμική επανεκκίνηση της Παγωτά Δωδώνη και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία του παγωτού. Στο πλαίσιο αυτό, θα καθοριστεί και το ύψος των επενδύσεων που θα δρομολογηθούν για την εταιρεία δημιουργώντας μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο. Μετά από μια ταραχώδη πενταετία, η «Παγωτά Δωδώνη» - μια εταιρεία συνώνυμο της εγχώριας αγοράς παγωτού - μπορεί να κοιτάξει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, αναζητώντας ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στον κλάδο του horeca. Με σύμμαχο το ισχυρό τους εμπορικό σήμα τα… θεϊκά «Παγωτά Δωδώνη» ετοιμάζονται να γυρίσουν σελίδα, τερματίζοντας μια διαδικασία διάσωσης που ξεκίνησε το 2017, υπό το βάρος σημαντικών οικονομικών προβλημάτων και αυξημένων δανειακών υποχρεώσεων.

Έντονη κινητικότητα και στο οργανωμένο λιανεμπόριο

Ιδιαίτερα θερμοί αποδείχθηκαν οι προηγούμενοι μήνες και για τον κλάδο της οργανωμένης λιανικής, καθώς η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο μέτωπο της οικονομίας αναγκάζει σε αναδιάταξη... δυνάμεων και τα σούπερ μάρκετ. Το πληθωριστικό κύμα, η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν ολοζώντανο ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» στο μέτωπο της αγοράς, αναγκάζοντας την οργανωμένη λιανική να αναζητήσει «ασπίδα» προστασίας μέσα από συνέργειες, οι οποίες όχι μόνο θα θωρακίσουν τον κλάδο, αλλά και θα τον ενδυναμώσουν ώστε να διαχειριστεί τις προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος. Μπροστά στη γενικευμένη αβεβαιότητα που πλήττει την κατανάλωση και ροκανίζει τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ οι εξελίξεις τρέχουν…

Στα μέσα του περασμένου Μαΐου η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» στο πολυαναμενόμενο deal Μασούτης – ΣΥΝΚΑ. Η στρατηγική συνεργασία της αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Βορείου Ελλάδος, Μασούτης, με τη συνεταιριστική αλυσίδα, ΣΥΝΚΑ, που έχει παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα, ήταν εκείνη που άνοιξε τον χορό των εξελίξεων στα σούπερ μάρκετ της περιφέρειας. Η συμφωνία πρόκειται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος με την επωνυμία «ΣΥΝΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε.», στην οποία η Μασούτης θα συμμετέχει με το 50% των μετοχών και ο συνεταιρισμός με το αντίστοιχο 50%. Ο συνεταιρισμός θα έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου εταιρικού σχήματος και το management, ενώ οι μέτοχοι του συνεταιρισμού θα εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματά τους και θα έχουν ενεργή συμμετοχή σε στρατηγικές αποφάσεις του ΣΥΝ.ΚΑ. Η συμφωνία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου περισσότερων από 400 καταστημάτων, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 1,1 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπάρχει παρουσία και απασχολώντας περισσότερους από 9.500 εργαζόμενους.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία της Σκλαβενίτης με την τοπική αλυσίδα SEP Markets Παπαδόπουλος που δραστηριοποιείται στα Ιωάννινα. Με την εν λόγω συμφωνία η αλυσίδα Σκλαβενίτης επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων στην αγορά των Ιωαννίνων, όπου διατηρεί ήδη δύο καταστήματα. Η συμφωνία αφορά αποκλειστικά στην ένταξη εννέα σημείων στο δίκτυο καταστημάτων της Σκλαβενίτης στην ηπειρωτική πόλη, με τη SEP Παπαδόπουλος να διατηρεί δύο καταστήματα από τα έντεκα που διαθέτει συνολικά. Μετά την υλοποίηση της συνεργασίας των αλυσίδων, θα λειτουργούν συνολικά έντεκα καταστήματα Σκλαβενίτης στα Ιωάννινα. Στα εννέα καταστήματα της SEP Markets Παπαδόπουλος που εντάσσονται στη Σκλαβενίτης απασχολούνται συνολικά 160 άτομα.

Όπως επίσης έγινε γνωστό μέσα στον Απρίλιο, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πίτσιας, με έδρα την Πιερία, απέκτησε τρία καταστήματα της Μαζί Markets, προκειμένου να ισχυροποιήσει την παρουσία της σε σημεία όπου μέχρι πρότινος δεν είχε «πατήσει πόδι». Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και ακόμη δύο στη Βέροια. Η αλυσίδα Πίτσιας ξεκίνησε το 1973 από το μικρό μπακάλικο των Φωτεινών για να φτάσει να θεωρείται σήμερα μια σύγχρονη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της περιφέρειας. Το δίκτυό της πλησιάζει σήμερα τα 30 καταστήματα, ενώ το ηλεκτρονικό της κανάλι ισχυροποιείται διαρκώς.